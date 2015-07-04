مراسم شب قدر در ۱۶۰ بقعه متبرکه قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی در بیش از ۴۰ امامزاده و بقعه متبرکه استان در حال اجراست که یکی از برنامه های این طرح برگزاری مراسم شب قدر است.

وی افزود: برنامه ویژه شب قدر سال جاری در بیش از ۱۶۰ امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود و برنامه شب قدر امامزادگان امسال نیز، به صورت زنده و گزیده ای از شبکه های ملی و برون مرزی نیز پخش خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: شب نوزدهم اول شبهاى قدر است و شب قدر همان شبى است كه در تمام سال شبى به خوبى و فضيلت آن نمى رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدير امور سال مى شود و ملائكه و روح كه اعظم ملائكه است در آن شب به اذن پروردگار به زمين نازل مى شوند و به خدمت امام زمان عليه السلام مشرّف مى شوند و آنچه براى هركس مقدّر شده است بر امام زمان عليه السلام عرض مى كنند که اعمال این شب در امامزادگان به همراه سخنرانی و مداحی سرایی برگزار می شود.

این مسئول یادآورشد: در شب ۲۱ ماه رمضان که شب شهادت حضرت علی (ع) است علاوه بر موارد فوق ویژه برنامه سوگواری آن حضرت نیز برگزار می شود.

بزرگترین محفل انس با قرآن کریم امسال در شب ۲۳ ماه رمضان در امامزادگان برپا می شود که در این محفل سه سوره از قرآن کریم شامل عنکبوت، روم و دخان که تلاوت آن در شب ۲۳ ماه رمضان توصیه و تأکید شده است به صورت ترتیل خوانی قرائت خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین برنامه مناجات خوانی در امامزادگان به صورت جدی دنبال می شود که در ۸۰ امامزاده امسال این طرح را در قالب تلاوت دعای ابوحمزه ثمالی، دعای افتتاح و مناجات خوانی تا سحر اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: یکی از مراسم های شاخص شب قدر در امامزاده حسین (ع) قزوین برگزار می شود که با هماهنگی های صورت گرفته مراسم شب قدر در جوار آستان مقدس امامزاده حسین (ع) به صورت زنده و گزیده از شبکه های سراسری معارف و شما پخش می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ادامه از حضور عوامل برنامه «نفس صبح» شبکه قرآن با موضوع معرفی فعالیت های قرآنی در استان خبر داد.

وی افزود: این برنامه به معرفی قاریان، حافظان و نخبگان قرآنی و همچنین پوشش محافل، مجالس و دوره های آموزشی حفظ و قرائت و تربیت حافظان و مربیان استان های کشور می پردازد که طبق هماهنگی های بعمل آمده گروه تصویربرداری این برنامه از روز شنبه ۲۰ تیر ماه به مدت ۲ روز در قزوین خواهد بود.