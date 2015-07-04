بازیکن فوتبال صربستانی پس از تمرین درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گوجیچ پس از تمرین در اتوبوس هوشیاری خود را از دست داد و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

شینهوآ با اعلام این خبر گفته که این بازیکن صرب در بیمارستان جان خود را از دست داده است.

باشگاه چینی با انتشار بیانیه ای عمیقا نسبت به مرگ گوجیچ ابراز تاسف کرده است.

گوجیچ ۲۹ ساله بیشتر دوران بازیگری خود را در کشورش گذراند و در سال ۲۰۱۳ از ستاره سرخ بلگراد به تیم دسته دومی چینی پیوست.

در چند ماه اخیر این چندمین بازیکن فوتبال است که در جریان بازی و پس از آن جان خود را از دست می‎دهد.