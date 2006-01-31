ادعاي كشته شدن استوار نامجو مورد تاييد نيست/ هيچگونه باجي اعم از نقدي و غيرنقدي به گروگان گيران نداده ايم

علي جنتي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: گروگانگيران در خصوص استوار نامجو درجه دار نيروي انتظامي كه به همراه ديگر مرزبانان به گروگان گرفته شده بود ادعا مي كنند كه وي در حال فرار مورد اصابت قرار گرفته و كشته شده است.

معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: البته قرائن موجود نشان از شهادت استوار نامجو دارد، اما به اين دليل كه هيچ اعتمادي به حرف اين گروهك نداريم، نمي توانيم اين گفته را تاييد كنيم، بنابراين قضيه را تا روشن شدن همه ابعاد آن پيگيري خواهيم كرد.

وي گفت : ديگر افرادي كه گروگان گرفته شده بودند هم از همان روزهاي اوليه از درجه دار نيروي انتظامي بي خبرند و اطلاعي از وضعيت وي در دست نيست، بنابراين اين ادعا تا تحويل گرفتن جنازه مورد تاييد ما نخواهد بود.

جنتي تاكيد كرد: ما همچنان در تلاش هستيم كه استوار نامجو را در صورت زنده بودن، برگردانيم اما اگر هم اين ادعاي گروگان گيران درخصوص زنده نبودن وي صحت داشته باشد، آنها بايد جنازه وي را به ما تحويل دهند.

وي در پايان درخصوص شايعه اي در مورد دريافت پول در مقابل آزادي گروگان ها هم گفت: ما ابدا هيچگونه باجي اعم از نقدي و غير از آن به گروگان گيران نداده ايم.