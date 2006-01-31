تشكيل جلسه كميته طرح سرشماري از شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" ، مديركل دفتر آمار وبرنامه ريزي نيروي انساني سازمان مديريت، در گفت وگو با روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، درباره طرح سرشماري از شاغلان و فعاالان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها افزود: از سال 82 طرح موضوعي اين طرح از سوي دفتر آمارهاي فرهنگي و خدمات اجتماعي مركز آمار ايران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي درقالب كميته آمار بخشي ارشاد اسلامي شروع به كار كرد كه پيشنهاد اوليه طرح از سوي دفتر مركز رسانه ها به كميته آمار بخشي ارجاع شد و پس از يكسال ونم كار كارشناسي كميته آمار بخشي، موضوع در شوراي عالي آمار كشور در كميسيون تخصصي مطرح و در سال 84 به تصويب شوراي عالي امور كشور رسيد.

وي گفت : هدف اصلي در طرح سرشماري شاغلان و فعالان عرصه مطبوعات وخبرگزاري ها، شناسايي و آمارگيري كارگاه ها ومكانهايي كه به عرصه كار مطوبعاتي مي پردازند از جمله نشريات شامل روزنامه ها ، هفته نامه ها، فصلنامه ها و ماهنامه هايي كه همچنين از طريق اداره كل مبوعات داخلي يا هيأت نظارت در مطبوعات مجوز گرفته اند بوده است.

كاظمي تكليمي اضافه كرد: خبرگزاري هاي كشور، نمايندگي ها داخلي وخارجي خبرگزاري ها و دفاتر نمايندگي مطبوعات هم در اين طرح شمارش مي شوند همچنين مكانهاي فروش نشريات در كشور كه شامل دكه هاي مطبوعاتي و ساير مكانهايي كه به عرصه نشريات مي پردازند در اين طرح وارد مي شوند.

وي بيان كرد: برآورد پيش بيني اوليه نشان مي دهد كه مجموعا قريب به 7 هزار و 500 مكان نشريات، نمايندگي هاي مطبوعات، خبرگزاري ها و دكه ها مطبوعاتي يا فروش مكانهاي فروش نشريات در كشور وجود دارد كه چارچوب اين طرح توسعه دفتر رسانه ها و با همكاري اداره كل مطبوعات داخلي تهيه شده است كه در قالب فرم شماره يك در اواخر بهمن ماه سال جاري همزمان در كل كشور به اجرا در مي آيد.

كاظمي تكليمي گفت: در اين راستا كل شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاريها و دفتر نمايندگان مطبوعاتي كه برآورد آن قريب 30 هزار نفر است در قالب پرسشنامه هاي طراحي شده اطلاعات آن توسط آمارگيران تكميل مي شود.

وي افزود: با مسئوليت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اسلامي ستاد اجرايي سرشماري كشور از شاغلان و فعالان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها تشكيل شد كه اعضاي آن متشكل از معاون مطبوعاتي وزير، معاون برنامه ريزي وزير ارشاد، مديركل دفتر آمار واطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير كل دفتر آمار و برنامه ريزي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعضاي اين ستاد را تشكيل مي دهند.

كاظمي تكليمي محورهاي جلسه امروز كميته طرح سرشماري از شاغلان و فعالان عرصه مطبوعات و خبرگزاري ها را اعلام كرد: تست پرسشنامه هاي تهيه شده براي شاغلان مكانهاي مراجعه آمارگيران بررسي شد كه برهمين اساس، در هفته آتي آمارگيران منتخب طرح به مراكز پيش بيني شده كه قريب 15 واحد يا كارگاه منتخب و تعداد 80 شاغل از حرف مختلف است مراجعه و پرسشنامه ها تكميل مي شود. همچنين نحوه همكاري مديران كل ارشاد اسلامي استانها در اجراي طرح ملي سرشماري فعالان مطبوعات و خبر كشور در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت كه وظايفي از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درجهت بهتر برگزار شدن اين طرح در كل كشور بر عهده خواهند داشت.

وي برآورد هزينه اين طرح را قريب يك ميليارد و 500 ميليون ريال خواند و گفت: اعتبارات اين طرح از رديف شوراي عالي آمار كشور و اعتبارات جاري وزارتخانه تأمين خواهد شد.

كاظمي تكليمي همچنين مدت اجراي عمليات ميداني طرح را 20 روز پيش بيني كرد و افزود: قريب 300 نفر در قالب كارشناس، آمارگير و بازبين در طرح ملي سرشماري در كل كشور حضور دارند و آمارگيران بر اساس آموزشهايي كه ديده اند به كليه مكانهايي پيش بيني شده در 936 شهر و322 شهرستان همزمان مراجعه مي كنند.

وي ادامه داد: باي اين طرح 2 پرسشنامه طراحي شده است كه در پرسشنامه واحد يا مكانهاي مراجعه، اطراعات در چارچوب، نام و نشان واحد هاي مراجعه شوند توسط آمار گير در روز آمارگيري و همچنين مشخصات كلي واحد از قبيل نوع واحد، سال شروع فعاليت هر واحد و وضعيت حقوقي واحد، نحوه مالكيت واحد، فاصله، وضعيت و زمينه هاي انتشار، گستره توزيع و تعداد كاركنان شاغل در واحدهاي مراجعه شونده اطلاعات آن كسب مي شود.

كاظمي تكليمي اضافه كرد: در فرم شماره 2 كه مختص شاغلان در واحدهاي چارچوبي است به ويژگيهاي عمومي فرد شاغل و وضعيت شغلي شاغل، نحوه و نوع همكاري با مراكز مورد نظر توجه شده است و ويژگيهاي شخصي از جمله بيمه و بازنشستيگ فرد، وضعيت سكونت و مهارت هااي شغلي وي سئوالاتي را آمرگيران مطرح مي كنند.

وي گفت: پس از مدت 20 روز از مراجعه آمارگيران به كليه مكانها و شاغلان در واحدها، پرسشنامه ها براي مرحله استخراج به مدير پروژه كشور كه دبيرخانه آن در دفتر رسانه ها است ارجاع و پيش بيني خواهد شد ظرف مدت 5 ماه مراحل استخراج اين طرح انجام و اطلاعات آن دراختيار كاربران قرار گيرد.

كاظمي تكليمي ميزان همكاري و هماهنگي مديران واحد و پاسخگويان كه شاغلان اين طرح با ماموران آمارگير را مهم ارزيابي كردو گفت: همگاري و هماهنگي مديران واحد و پاسخگويان شاغل ميزان كم شماري طرح را كاهش خواهد داد وسبب خواهد شد كه طرح با كيفيت، دقت و سرعت بيشتري به منظرو تصميم گيري درجهت آموزش كاركنان واحدها و تامين حقوق صنفي اين قشر فرهيخته در كشور به انجام رسيد.