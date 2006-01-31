تيم شمال غرب به مقام قهرماني مسابقات كاراته شوكوكاي دست يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين رقابت ها كه با شركت 13 تيم از باشگاههاي مختلف استان درسالن مجموعه ورزشي امير المومنين (ع) تهران برگزارشد، تيم شمال غرب مركب از محمود كرك آبادي، مهرداد قنبردوست، افشين شجاعي، مهران قنبر دوست، آزاد حسيني و به مربيگري محمدرضا عبدالمحمدي (مربي تيم ملي كاراته و شمال غرب) به عنوان نخست و مدال طلاي اين مسابقات دست يافت .

گفتني است جمعي ازمسئولين ورزش ازجمله عليرضا سمندر، رئيس فدراسيون كاراته نيزازنزديك نظاره گراين دوره ازمسابقات بودند .