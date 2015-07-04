جمعیت لرستان به سمت پیری می رود/ لزوم تشویق برای فرزند آوری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میردریکوند پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان خرم آباد ورود به بحث باروری را از مباحث جدیدی که وارد محدوده کاری ثبت احوال شده دانست و اظهار داشت: افزایش باروری مستلزم انجام اقدامات دنباله دارتری در سطح کشور است.

وی نرخ باروری در کشور، استان لرستان و شهرستان خرم آباد را برابر با ۱.۸ درصد دانست و بیان داشت: برای نجات کشور از آسیب هایی که در آینده متوجه آن خواهد بود لازم است این نرخ باروری به ۲.۵ درصد برسد.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مرتبط با امر زاد و ولد در استان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاههای مرتبط با این بخش با استفاده از عوامل انگیزشی و تشویقی اقدامات نتیجه بخشی برای افزایش میزان باروری در سطح استان انجام دهند.

میردریکوند افزود: با در دستور کار قرار گرفتن کلاس های مشاوره در زمینه افزایش باروری و مطرح کردن عوارض طلاق می توان از روند رو به کاهش نرخ باروری در کشور جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه کشور در بحث ولادت با رشد بسیار کندی مواجه بوده و اگر این نرخ باروری به همین منوال ادامه یابد در آینده با مشکل مواجه خواهیم بود عنوان کرد: اگر نرخ باروری در کشور به ۲.۵ درصد افزایش یابد در سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۱۰۹ میلیون نفر خواهد رسید.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان اضافه کرد: اگر طی سال های آتی نرخ باروری افزایش نیافته و در سال ۱۴۲۰ به یک درصد برسد جمعیت کشور به ۵۹ میلیون نفر کاهش خواهد یافت و این به معنای دست درازی کشور برای تامین منابع انسانی به سوی دیگر کشورهاست.

میردریکوند با بیان اینکه استان لرستان در حال حاضر بهترین نوع جمعیت که از آن به عنوان "پنجره طلایی جمعیت" یاد می شود را در اختیار دارد عنوان کرد: اما این جمعیت با سرعت بالایی به سمت پیری پیش می رود و با توجه به اینکه جایگزینی برای آن وجود ندارد چالش اساسی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: در گذشته یک سیاست مقطعی در رابطه با کنترل جمعیت در کشور وجود داشت که با وجود اینکه چندین دهه از آن می گذرد حال خیلی خانواده ها نه تنها از آوردن دو بچه ممانعت می کنند بلکه نسبت به فرزندار شدن تمایلی ندارند و از طرفی دیگر طلاق به عنوان یک آسیب به نرخ جمعیت در حال چنگ اندازی است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان به عقد تفاهم نامه ای بین این سازمان با شهرداری خرم آباد در رابطه با تشویق خانواده ها برای فرزند دار شدن اشاره کرد و گفت: مطابق این تفاهم نامه به ازای هر نوزاد متولد شده در خرم آباد یک نهال غرص شده و پیام تبریکی برای والدین نوزاد فرستاده خواهد شد.

میردریکوند اضافه کرد: متاسفانه این تفاهم نامه تا کنون اجرایی نشده است و بیم آن می رود دیگر استان ها این طرح را انجام دهند لذا ضرورت دارد شهرداری خرم آباد نسبت به اجرایی شدن این کار فرهنگی اقدام کند.

وی بر ثبت به موقع وقایع حیاتی در استان تاکید کرد و گفت: البته وقایع حیاتی به هر شکل ثبت می شوند ولی ما به دنبال ثبت وقایع به صورت ۱۰۰ درصدی و در اولین فرصت هستیم لذا لازم است دقت بیشتری از سوی دستگاه های متولی صورت گیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان به صدور کارت هوشمند ملی در سطح کشور و سطح استان اشاره کرد و افزود: بستر برای صدور این کارت در استان فراهم شده است و افراد می توانند با در اختیار داشتن اینترنت در هر کجا نسبت به دریافت کارت ملی ثبت نام کرده و برای خود نوبت دهی کنند.

میردریکوند با اشاره به اینکه بر اساس اعلام ثبت احوال کشور کل آحاد جامعه باید تا پنج سال آینده صاحب کارت هوشمند ملی شوند بیان داشت: اگر ۷۰ درصد جمعیت موفق به اخذ این کارت شوند به سایر دستگاهها اعلام خواهد شد که از همه مراجعه کنندگان برای شناسایی افراد خواستار اخذ کارت هوشمند ملی شوند.

وی خواستار افزایش تعداد ایستگاههای صدور کارت هوشمند ملی در سطح استان برای تسریع در روند صدور این کارت ها شد و افزود: تعداد ایستگاه های مورد نیاز برای این کار در سطح استان کافی نبوده لذا از فرماندار خرم آباد درخواست می شود در اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان مبلغی را برای این کار در نظر بگیرند.