رونمایی از نماد محیط زیستی فدراسیون قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون قایقرانی به منظور حفاظت از محیط زیست، طی مراسمی در روز ۱۰ تیرماه در محل دریاچه آزادی از طرح ماهی خاویاری به عنوان نماد محیط زیستی این فدراسیون ورزشی رونمایی کرد.

در این مراسم غلامرضا امینی رئیس و وحید مرادی دبیرکل فدراسیون قایقرانی، پیریک گسلاین مدیر توسعه اسلالوم فدراسیون جهانی قایقرانی ICF، رضا شجیع مدیر کل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان، محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط زیست و فرهاد نیکوخصال مدیرکل مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.

فدراسیون قایقرانی طی این مراسم با شعار «قایقرانان، صدای رودها و دریاها» به عنوان حامی ماهی خاویار فعالیت محیط زیستی خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد.