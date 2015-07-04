وضعیت ادبیات عرب در حوزه علمیه مشهد مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله قاضی‌زاده در دیدار جمعی از مسئولان مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان که سند چشم انداز ۲۰ ساله حوزه علمیه خراسان را برای وی تشریح کردند، ضمن ارزشمند دانستن این سند راهبردی، اظهار داشت: حوزه علمیه خراسان باید در زمینه فقه و اصول نیز همانند ادبیات و علوم قرآنی و تفسیر آن، جزء بهترین‌ها باشد و شایسته است كه برنامه ریزی و تلاش مضاعفی برای رسیدن به این جایگاه صورت گیرد.

وی گفت: متأسفانه ادبیات عرب در حوزه علمیه مشهد وضعیت مطلوبی ندارد و برای رسیدن به جایگاه اولیه آن كه در جهان اسلام، رتبه نخست را داشته است، باید توجه بیشتری به آن شود.

آیت‌الله قاضی زاده لازمه رسیدن به جایگاه پیش بینی شده آموزشی در سند چشم انداز را توجه به ادبیات در دوره سطح و ابتدای تحصیل طلاب دانست و افزود: برای دستیابی به درجات بالای علمی در حوزه باید ادبیات را جدی گرفت.

این استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان با بیان اینكه طلاب جوان و با استعداد باید به درس و تحصیل علم توجه بیشتری داشته باشند، اظهار كرد: طلاب جوان نباید به طرح هجرت اعزام شوند و این امر باید بر عهده روحانیون مسن‌تر گذاشته شود.

وی افزود: در همین راستا شایسته است مشكلات معیشتی استعدادهای علمی شناسایی و رفع شود تا بتوانند به راحتی به درس و مطالعه علمی بپردازند.