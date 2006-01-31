دولت عراق سفير دانمارك در بغداد را فرا خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه عراق دربيانيه اي اعلام كرد: هوشيار زيباري وزير امور خارجه "كريستين اولدنبرگ "سفير دانمارك را دربغداد فرا خواند و مراتب اعتراض كشورش را به اهانت يك روزنامه دانماركي به ساحت پيامبر اسلام (ص) و احترام نگذاشتن مسئولان روزنامه هاي دانمارك به اسلام ابلاغ كرد .

زيباري به سفير دانمارك گفت : احترام به شعائر و مقدسات مسلمانان واجب است .



وي در عين حال ازدولت دانمارك خواست ابتكار عمل هايي را براي مهار اين بحران و جلوگيري از تكرار چنين اقدامات توهين آميزي انجام دهد.

در پي اهانت روزنامه دانماركي به ساحت پيامبر اسلام (ص)، مرجع تقليد شيعيان عراق با محكومت كردن اين اقدام شرم آور، از دولت دانمارك خواست تا با اتخاذ تدابير بازدارنده از تكرار هرگونه اهانت به مقدسات مسلمانان در اين كشور جلوگيري كند.



يك منبع رسمي اعلام كرد:" آيت الله سيستاني دولت دانمارك را به اتخاذ تدابيرپيشگيرانه درقبال كساني كه عمدا به مقام رسول گرامي اسلام (ص)توهين مي كنند، فراخواند".

حامد خفاف درادامه افزود: "آيت الله سيستاني ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق را توصيه كرد تا سفيردانمارك در بغداد را فراخوانده و به وي ابلاغ كند كه مرجعيت ديني در نجف و ملت عراق اهانت به مقام والاي پيامبر اسلام(ص) را محكوم مي كنند."

روزنامه "جيلاندزبوستن" 30 سپتامبر گذشته 12 كاريكاتورتوهين آميز بر ضد مقدسات مسلمانان ترسيم كرد كه خشم مسلمانان را در دانمارك و خارج آن به دنبال داشت.

5 ماه پس از انتشار تصوير توهين آميز از پيامبر اكرم (ص) در يك روزنامه دانماركي و بدنبال احضار سفير عربستان از اين كشور، رئيس تحريريه روزنامه دانماركي روز شنبه به طور رسمي از جهان اسلام عذرخواهي كرد.

به دنبال انتشار تصويرموهن از نبي اكرم (ص) و بازتابهاي آن در جهان عرب و اسلام و همچنين عكس العمل همه مسلمانان نسبت به اين موضوع و حتي فراخوانده شدن سفير عربستان از دانمارك، رئيس تحريريه روزنامه جيلاندزبوستن" دانماركي از جهان اسلام عذرخواهي كرد.