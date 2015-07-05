  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

گزارش تحلیل - خبری مهر؛

برانکو به استقبال خطر رفته است/ پرسپولیس بدون ستاره بسته می‌شود

برانکو به استقبال خطر رفته است/ پرسپولیس بدون ستاره بسته می‌شود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همان راهی را می‌رود که سالها پیش در تیم ملی ایران رفته بود. او ستاره‌هایی که مردم دوست دارند را در تیمش جمع نمی‌کند اما تلاشش این است که برای تیمش ستاره بسازد.

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: پرفسور پرسپولیسی‌ها انگار یخ بسته و در دوران گذشته خود منجمد شده است. او ذره‌ای با آن روزها که سرمربی تیم ملی ایران بود تفاوت ندارد. ایوانکوویچ، همان پروسه را که در تیم ملی ایران طی کرد ادامه می دهد.

او در سال ۲۰۰۳ میلادی تیمی جوان را که تماشاگری برایش هلهله نمی‌کشید برداشت و به بوسان برد و پس از آنکه علی دایی پدرش را از دست داد، تنها دو بازیکن بزرگسال داشت اما تا فینال که رفت هیچ ،قهرمان آسیا هم شد.

ایوانکوییچ برای انتخاب بازیکنان اصلی همیشه با هواداران تیم ملی در تعارض بود. مردم و روزنامه نگارها یک سری بازیکن می‌خواستند و برانکو یک سری دیگر را.  اصرار روی استفاده از کعبی و مبعلی و کاملی مفرد و بداوی و ... توسط برانکو آنقدر زیاد بود که هواداران تیم ملی از گرد این تیم دور شده بودند و در واقع هشت سالی طول کشید تا برانکو در ایران به موفق‌ترین مربی پس از انقلاب در رای‌ها و پیامک‌های مردم ایران بدل شود.

در واقع ایوانکوویچ به شدت تحت تاثیر مکتب فوتبال شرق اروپاست که مکتبی معلم وار است و زمان زیادی برای رسیدن به هدف لازم دارد.  آن روزها هم ایوانکوویچ سکوهای خالی را نشان می‌داد و می پرسید چرا مردم نیستند؟ دلیلش واضح بود، مردم ستاره‌های خودشان را دوست دارند، برانکو اما جور دیگری فکر می‌کند. او نه اینکه به ستاره‌ها اعتقاد نداشته باشد، اما ستاره را خودش می‌سازد. او امروز احتمالا می‌خواهد از نورمحمدی یک ستاره بسازد، این همان کاری بود که وی با بازیکنان در  سال ۲۰۰۶ انجام داد.

او ستاره‌ها را می‌سازد. کمتر آنها را می‌خرد و این همان کاری است که سال ها قبل در تیم ملی ایران انجام شد. با این تحلیل و این عملکرد برانکو در پرسپولیس به استقبال خطر رفته است، چرا که هواداران پرسپولیس تحمل زیادی ندارند و بدتر از آن اینکه دادکان پشت برانکو نیست بلکه مدیرانی هستند که خودشان را هم نمی توانند تا آخر فصل نگه دارند، چه برسد به مربی خودشان را.

کد مطلب 2851032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مصطفی صفایی ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کاملی مبعلی و بداوی و کعبی و میزاپو و یه هافبک دفاعی هم بود که همگی متعلق به فولاد بود ؛ فولاد قهرمان ایران بود. برانکو از بازیکنان تیم قهرمان استفاده کرد...ضمن اینکه مهره های اصلی تیم ملی امثال علی دایی و کاظمیان و علی کریمی و گلمحمدی و رحمان رضایی و دفاعان قوی ما بودند در سال 2004 نه امثال بداوی و میرزاپور ...به نوعی مهره های اصلی جور بازیکنان ضعیف ما را می کشیدند و اگر بجای مهره های ضعیف و متوسط دو سه تا مهره دیگر در تیم بودند؛ ایران با اخلاف فاحشی از آسیا سر بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها