ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت جهان را وارد بحران تازه اي خواهد كرد

حشمت الله فلاحت پيشه در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: كشورهاي غربي بايد توجه داشته باشند كه با فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، جهان وارد بحران تازه اي خواهد شد ، به طوري كه هيچ كشوري تحمل اين بحران حساس را نخواهند داشت .

وي گفت: تكليف جمهوري اسلامي ايران در برابر كشورهاي غربي و آژانس بين المللي انرژي اتمي مشخص است، زيرا اگر كشورهاي غربي بخواهند پرونده كشورمان را به شوراي امنيت ارجاع دهند، ايران به تمامي تعليقات داوطلبانه خود پايان خواهد داد.

فلاحت پيشه در ادامه به عملكرد دو كشور روسيه و چين اشاره كرد و افزود : مسئولان كشور بايد مراقب باشند كه بر اساس راهبردهاي چين و روسيه در قبال پرونده هسته اي حركت نكنند ، چرا كه نمي توان بر حمايت اين دو كشور از پرونده هسته اي ايران در قبال كشورهاي غربي و آژانس بين المللي انرژي اتمي حساب باز كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تاكيد كرد: روسيه و چين بايد تلاش كنند كه در مذاكرات آينده به بحث هاي اساسي و از بين بردن چالشها بپردازند.