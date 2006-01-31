مسابقات دهه فجر استان تهران در 10 رشته برگزار خواهد شد /30 ميليون ريال جايزه نقدي به قهرمانان اهداء مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حسن ميرزا آقابيك هدف از برگزاري اين مسابقات را ايجاد شور و نشاط در نسل جوان و همراهي و مشاركت در جشن هاي پيروزي انقلاب اسلامي عنوان كرد و افزود: در همين راستا مسابقاتي را در رشته هاي واليبال، بسكتبال، كشتي، تكواندو، شنا، دو و ميداني، هندبال، فوتبال، آمادگي جسماني و كاراته پيش بيني كرديم كه البته برخي از رشته ها مسابقات خود را آغاز كرده اند و اكنون در جريان است.

وي در مورد تفاوت اين دوره ازرقابت ها با دوره هاي گذشته گفت : تلاش من و همكارانم اين بوده كه هر ساله تحول مثبتي در اين مسابقات ايجاد كنيم و از آن مهمتر برسطح كيفي رقابت ها بيفزائيم تا مسابقاتي در شان و منزلت دهه مبارك فجربرگزار شود.

ميرزا آقابيك به ايجاد انگيزه براي حضورقدرتمند تيم هاي مختلف دراين مسابقات اشاره كرد و ادامه داد : با در نظرگرفتن جوايز نقدي در بسياري از رشته ها، زمينه برگزاري هرچه مطلوب تر مسابقات را فراهم كرده و سعي مي كنيم در سال هاي آتي با افزايش مبالغ جوايز تيم ها و قهرمانان برتر، به شرايط ايده آل خود دست پيدا كنيم. امسال بيش از 30 ميليون ريال به همراه لوازم ورزشي براي برترين هاي مسابقات دهه مبارك فجر پيش بيني كرده ايم.