غرب مي خواهد ايران را از توانمندي استراتژيك محروم كند/ مقاومت ايران باعث انعطاف غرب خواهد شد

دكتر احمد بخشايشي اردستاني، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص آخرين وضعيت موضوع هسته اي ايران گفت: پرونده هسته اي وارد مرحله اي شده است كه مي توان آن را " جنگ فشرده ديپلماسي " بين طرفين ناميد.

وي گفت: ديپلماسي آمريكا و اروپا در جهت اتحاد و ايجاد اجماع عليه ايران است.

بخشايشي گفت: غرب در ايجاد اجماع داخلي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت موفق شده است ولي در عرصه بين المللي و حتي شوراي امنيت هنوز اجماعي براي برخورد با ايران وجود ندارد.

غرب در ايجاد اجماع داخلي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت موفق شده است ولي در عرصه بين المللي و حتي شوراي امنيت هنوز اجماعي براي برخورد با ايران وجود ندارد

اين استاد دانشگاه گفت: پرونده ايران در اجلاس اضطراي شوراي حكام به شوراي امنيت ارجاع نمي شود، بلكه به احتمال قوي در اواخر ماه اسفند كه ايالات متحده، رياست شوراي امنيت را بر عهده مي گيرد، ارجاع ايران به شوراي امنيت اتفاق خواهد افتاد. وي گفت :حتي در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت باز هم فضاي ديپلماتيك باز خواهد بود، چون شرايط ايران به گونه اي نيست كه با صرف اين اقدام ، منزوي شود.

بخشايشي گفت: استراتژي ايران در شرايط فعلي بايد ايجاد انشقاق و جدايي در شكل گيري اجماع بين المللي عليه فعاليت هاي هسته اي ايران باشد.

وي با بيان اين نكته كه " غني سازي در نطنز" يك "معناي استراتژيك روشن" دارد، گفت: غرب مي خواهد ما را از توانمندي هاي استراتژيك محروم كند و ما بايد دقيقا سمت تقويت توانمندي هاي استراتژيك خود در داخل و گسترش نفوذمان در منطقه تلاش كنيم.

غرب مي خواهد ما را از توانمندي هاي استراتژيك محروم كند و ما بايد دقيقا سمت تقويت توانمندي هاي استراتژيك خود در داخل و گسترش نفوذمان در منطقه تلاش كنيم

بخشايشي به ورود چين به معادلات منطقه خاورميانه اشاره كرد و گفت : چيني ها تمايل زيادي براي حمايت از ايران پيدا كرده اند، آنها مي خواهند نقشي كه براي كره شمالي ايفا مي كنند براي ما هم ايفا كنند. اين صاحبنظر امور سياسي گفت: آمريكا براي فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت هزينه زيادي را خواهد داد و اين در نهايت باعث باج دهي آمريكا به كشورهاي مختلف اروپايي ، چين و روسيه خواهد شد، ضمن اينكه آمريكا تا ايجاد اجماع بين المللي عليه ايران، يك زمان طولاني را در پيش دارد.

وي در پايان با اشاره به ريشه هاي برخورد فعلي غرب با ايران گفت:چون ايران تحقيقات هسته اي را آغاز كرد و ابتكار عمل را به دست گرفت و اين براي غرب ناخوشايند بود كه ايران ابتكار عمل را در مذاكرات به دست بگيرد، عكس العمل اخير را نشان داد.