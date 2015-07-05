چاه های جذبی برای مهار روان آب ها ایجاد می شود

سید مسلم سید الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهار روان آب ها در شهر کویری زاهدان امری مهم است و در این راستا همگان باید نهایت اهتمام و جدیت را داشته باشد.

وی افزود: در این راستا مصوبه ای در شهرداری زاهدان تصویب شد که مهندسان ناظر باید در زمینه هدایت آب های سطحی منازل و مجتمع های مسکونی به چاه های جذبی نظارت دقیق داشته باشند و در صورت انجام کار به آنان مجوز لازم و پایان کار را بدهند.

شهردار زاهدان بیان کرد: همچنین در تلاشیم با ایجاد تیم های نظارتی این دیدگاه را به دیگر منازل مسکونی زاهدان تعمیم دهیم تا با گسترش چاه های جذبی بتوانیم نقش بسزایی را در حفظ و احیا سفره های زیر زمینی داشته باشیم.

وی افزود: مهار آب های سطحی که پس از بارش باران های شدید موجب آب گرفتی در برخی معابر و خیابان های شهر می شود، برنامه جدی شورا و شهرداری است.

سیدالحسینی با تاکید بر مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آب‌گرفتگی در زمان بارش باران می شود.

شهردار زاهدان اظهار امیدواری کرد که با همکاری هر چه بیشتر شهروندان در رعایت پاکیزگی و مقررات شهروندی، بارش باران همواره باعث زیباتر شدن شهرمان گردد و برای همگان همراه با خاطرات خوش و فراموش نشدنی باشد.