مشاور فرهنگي فدراسيون ورزش روستايي و عشايري منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"طي حكمي ازسوي غلامرضا جعفري،خانم شمس لاهيجاني به عنوان مشاورامورفرهنگي فدراسيون ورزش روستايي وعشايري منصوب شد.
جعفري در حكم انتصاب لاهيجاني آورده است : بنا به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي در امور ورزش روستايي و عشايري اميد است با هماهنگي و برنامه ريزي درجهت ترويج فرهنگ غني اسلامي و عينيت بخشيدن به تاثيرات عميق آن درعرصه هاي مختلف جامعه روستايي وعشايري بيش از پيش بكوشيد .
گفتني است شمس لاهيجاني پيش ازاين مسئوليت تربيت بدني دانشگاه هاي اسلامي كار، مسئول ورزش بانوان كارگركشور و همچنين مسئوليت ورزش سازمان غله كشور را برعهده داشته است.
سوزان شمس لاهيجاني به عنوان مشاور فرهنگي فدراسيون ورزش روستايي و عشايري برگزيده شد.
