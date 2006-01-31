بهانه گيري هاي غرب از ايران به دليل استقلال و عدم اطاعت كوركورانه از مستكبران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، حداد عادل در اين ديدار به مناسبات دوستانه ايران و عمان در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: در طول 27 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم فراز و نشيب هايي كه با برخي از همسايگان در منطقه خليج فارس داشته ايم روابطمان با عمان با مديريت و دورانديشي مسئولان دو كشور همواره روابطي معتدل و برادرانه بوده است.

وي در اين راستا اضافه كرد: ما هيچ مانعي براي گسترش روابط همه جانبه ميان دو كشور نمي بينيم و آماده بسط روابطمان در تمامي زمينه ها هستيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه به جنجال هاي اخير غرب پيرامون دستيابي تهران به فناوري استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي اشاره كرد و خاطرنشان كرد: ايران كشور بزرگ و مقتدري در منطقه است، با تمدن هفت هزار ساله و جمعيت 70 ميليوني كه تنها 5/2 ميليون دانشجو در دانشگاههايش مشغول تحصيل هستند، آيا كشوري با اين ظرفيت و امكانات قدم نهادنش در تحقيقات براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي يك امر عجيبي در دنياي امروز است؟

وي بهانه گيري هاي غرب به ويژه آمريكا را در اين خصوص تنها به دليل استقلال و عدم اطاعت كوركورانه جمهوري اسلامي ايران از مستكبران دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران با عملكرد خود در 27 سال گذشته به جهانيان نشان داده كه نه تنها هيچگونه چشم داشتي به ديگر كشورها نداشته بلكه مورد ظلم و تعدي و تجاوز مستكبران نيز قرار گرفته است.

حداد عادل در خاتمه ضمن تاكيد بر اينكه دستيابي به فناوري انرژي هسته اي صلح آميز خواست تمام ملت ايران است، اظهار داشت: ما بنا به خواست و اراده ملت بزرگمان به ادامه تحقيقات براي دستيابي به فناوري انرژي هسته اي صلح آميز در چارچوب مقررات بين المللي و زير نظر آژانس بين المللي انرژي هسته اي تاكيد داريم.

در ادامه اين ديدار، وزير مشاور در امور خارجي عمان نيز مناسبات ميان تهران - مسقط را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: روابط بسيار خوب دو كشور مبتني بر يك پيشينه تاريخي، فرهنگي و ديني است و در حال حاضر هم اين روابط بر اساس احترام متقابل و دوستي و برادري ميان دو ملت ادامه دارد.

وي در ادامه ضمن ارائه گزارشي از مذاكراتش با ديگر مقامات تهران، تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در آينده نزديك، بررسي موافقتنامه انتقال گاز ايران به عمان و تنظيم سند همكاري هاي امنيتي ميان دو كشور را از مهمترين دستاوردهاي سفرش به جمهوري اسلامي ايران دانست و اظهار اميدواري كرد كه اين موافقتنامه ها در آينده نزديك اجرايي گردد.

وزير مشاور در امور خارجه عمان در ادامه مواضع جمهوري اسلامي ايران پيرامون استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را مورد تائيد قرار داد و بر تلاش كشورش براي رفع بي اعتمادي غرب در اين خصوص تاكيد كرد.

يوسف بن علوي در پايان از رئيس مجلس شوراي اسلامي براي ديدار از عمان دعوت كرد.