چهار هزار سبد غذایی تا پایان ماه رمضان در گلستان توزیع می شود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۴هزار و ۷۸۰نفر بر سر سفره های مهربانی افطار کردند، افزود: ۵۶ سفره مهربانی در شهر و ۴۰ سفره در روستا طی ۱۰ روز اول ماه رمضان برای خانواده های بی سرپرست گسترده شد.

وی از مشارکت ۵۵۲ داوطلب و خیر درطرح همای رحمت خبر داد و تصریح کرد: با کمک این خیران و داوطلبان یک هزار و ۶۵۶ سبد غذایی بین نیازمندان، ایتام، بیماران صعب العلاج، معلولین و خانواده های کم برخوردار توزیع شد.

اکبری تعداد خانواده های نیازمند و بیماران صعب العلاجی که بسته غذایی دریافت کردند را ۳۳۹ خانوار اعلام کرد و گفت: برای ۴۴۵خانواده که زنان سرپرست خانوار هستند هم بسته غذایی ارسال شد.

وی از توزیع بسته غذایی بین ۴۲۳ یتیم و خانواده های کم برخوردار خبرداد و گفت: به ۲۰۲ خانواده سالمند و ۱۴۴ خانواده نیازمند هم در طرح همای رحمت امسال بسته غذایی داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان گلستان اجرای طرح همای رحمت را با تأسی از سیره والای حضرت علی (ع ) دانست و تصریح کرد: بابهره مندی از همت والا ودستان توانای خیرین این طرح در سراسر کشور هرساله اجرا می شود.

اکبری بسته های غذایی طرح همای رحمت را برنج، روغن، چای، حبوبات، قند، شکر، خرما، ماکارونی اعلام کرد و گفت: تا پایان ماه رمضان توزیع این بسته های غذایی ادامه دارد.