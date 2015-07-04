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۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان:

سازمان صنعت و معدن زنجان به توسعه بخش خدمات توجه جدی دارد

سازمان صنعت و معدن زنجان به توسعه بخش خدمات توجه جدی دارد

زنجان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این سازمان بر توسعه بخش خدمات در استان زنجان تاکید جدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به لزوم توجه به اشتغال در بخش خدمات افزود: اشتغال استان زنجان در بخش خدمات ۱۳ درصد از متوسط کشور پایین تر است.

وی اظهار داشت: توسعه بخش خدمات سیاست مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان برای اشتغالزایی پایدار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، گفت: در سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت طرح های متنوعی را در حوزه بخش خدمات در دستور کار خود دارد.

فغفوری تاکید کرد: امروز توجه به بخش خدمات باعث توسعه اشتغال و توسعه اقتصاد استان می شود بنابراین باید برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی به همکاری بخش خصوصی در مورد توسعه بخش خدمات در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: بخش خصوصی در توسعه بخش های مختلف می تواند نقش خوبی ایفا کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر در سال جاری اولویت کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت توسعه بخش خدمات است چرا که سهم این استان در این بخش از میانگین کشوری پایین تر است. 

کد مطلب 2851158

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