به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر هادی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون قصد دارد نمایش «مرده های بی کفن و دفن» را در فرهنگسرای نیاوران به صحنه ببرد. این نمایشنامه از جمله آثار شناخته شده ژان پل سارتر به حساب می آید و هادی در اولین تجربه کارگردانی اش در تئاتر تصمیم گرفته این نمایش اگزیستانسیالیستی را اجرا کند.

حدود دو ماه است که تمرین های این اثر نمایشی آغاز شده است و در حال حاضر گروه در حال آماده سازی نمایش برای اجرا در نیمه شهریور ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران هستند.

یکتا ناصر، سینا رازانی و سیروس همتی از جمله بازیگرانی هستند که حضورشان در «مرده های بی کفن و دفن» قطعی شده است. تهیه کننده این اثر نمایشی مهدی محرابی، دراماتورژ مریم بهرامی و برنامه ریز آن عاطفه باقری هستند.

نمایشنامه «مرده‌های بی کفن و دفن» داستان گروهی از پارتیزان‌های فرانسوی در جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند که در پی یک عملیات توسط پلیس دستگیر شده و مورد شکنجه و بازجویی قرار می‌گیرند تا سرکرده خود را به اصطلاح «لو» بدهند، اما آنها با تحمل شکنجه‌های سخت، اعتراف نمی‌کنند، چرا که اعتقاد دارند اگر کلامی از رییس و سرکرده خود بگویند، دچار شکستی با حقارت و خواری شده‌اند.

منوچهر هادی کارگردانی فیلم های سینمایی «یکی می خواد باهات حرف بزنه»، «قرنطینه»، «زندگی جای دیگری است»، «من سالوادور هستم» و مجموعه های تلویزیونی «خداحافظ بچه» و «خوب، بد، زشت» و ... است و اجرای نمایش «مرده های بی کفن و دفن» اولین تجربه تئاتری وی به حساب می آید.

ژان پل سارتر متفکر، فیلسوف اگزیستانسیالیست، رمان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و منتقد فرانسوی است که «هستی و نیستی»، «سن عقل»، «تهوع»، «مرده های بی کفن و دفن»، «گوشه نشینان آلتونا»، «دست های آلوده»، «دیوار»، «مگس ها» و ... ار جمله آثار وی به شمار می روند.