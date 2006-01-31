در صورت هرگونه گزارش يا ارجاع پرونده طبق مصوبه مجلس مجبوريم همه تعليق ها را برداريم و اجراي پروتكل را متوقف كنيم

علي لاريجاني در حاشيه ديدارش با "آرتاسف تومانيان" رئيس نهاد رياست جمهوري ارمنستان در پاسخ به سئوال خبرنگار سياسي "مهر" مبني بر واكنش ايران به تصميم برخي كشورها از جمله روسيه در ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت افزود: دنياي سياست دنياي ظروف مرتبطه است و بر اين اساس مسلما تصميمات سياسي كشورها بر كليه روابط تاثير مي گذارد.

وي افزود: در بيانيه هايي كه در روزهاي اخير صادر شده ، تحقير نهادهاي بين المللي نهفته است. اينكه چند كشور براي يك نهاد بين المللي فني، دستور العمل صادر كنند تحقيرآميز است.

وي افزود: اگر نهادهاي بين المللي مرجعيت دارند بايد از نظر حرفه اي به جايي برسند كه خود تصميم بگيرند مسائل را چگونه بررسي كنند اما اينكه چند كشور جايي بنشينند و براي يك نهاد بين المللي دستور العمل صادر كنند نشان دهنده اين است كه با اين نهادها به صورت ابزاري برخورد مي شود.

لاريجاني تاكيد كرد: در صورت هرگونه گزارش يا ارجاع پرونده به شوراي امنيت طبق مصوبه مجلس مجبوريم همه تعليق ها را برداريم و اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كنيم.

به گفته لاريجاني، در صورت عملي شدن اين تهديد نظارت آژانس به ان پي تي محدود خواهد شد.

وي در پايان گفت: كشورهايي كه خواستار ارجاع موضوع به شوراي امنيت هستند اگر فكر مي كنند در آن شرايط، ديپلماسي جديدي مي تواند فعال شود بايد بدانند آن مذاكرات با نظارت هاي كمتري انجام خواهد شد.