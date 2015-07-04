ایران پای ارزش ها ایستاده است/ خبرهای خوشی از مذاکرات در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی پیش از ظهر شنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان شاهرود که در محل شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران ـ منطقه شاهرود برگزار شد ضمن تاکید بر این مطلب که ایران پای ارزش های انسانی ایستاده است افزود: دشمنان این مسلمان کشی در منطقه را برای این به راه انداخته اند که خطری اسرائیل را تهدید نکند و تصویری غیر واقعی از اسلام و مسلمان برای دنیا به نمایش بگذارند.

وی نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا را بخشی از خنثی سازی همین توطئه ها دانست و خاطر نشان کرد: مسائل منطقه متاسفانه روز به روز پیچیده تر می شود و برخی بی مبالاتی ها را نمی توان در مشکلات منطقه بخصوص حضور داعش نادیده گرفت و بی تاثیر دانست.

ایران تنها دولتی که صادقانه مبارزه می کند

عضـو کمیسیـون امنیت ملی و سیاست خارجـی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که ایران تنها کسی است که صادقانه مبارزه می کند، به جمله برژنسکی در این رابطه اشاره کرد که گفته تنها دولتی که می تواند داعش را از بین ببرد ایران است و عنوان کرد: امروز محبوبیت ایران بین مردم عراق و یمن افزایش یافته است.

به گفته جلالی این محبوبیت و نفوذ از پول و سلاح نیست بلکه مردم این کشورها دیدند زمانی که دشمن خانه و جان آنها را مورد حمله قرار داده این ملت ایران است که پا به پای آن ها مبارزه می کند و کنار آنها مانده و تنها کسی است که به آنها کمک می کند و این محبت در دل هایشان ایجاد شد.

وی با یادآوری این مطلب که رهبر معظم انقلاب خطوط قرمز ایران در موضع هسته ای را به روشنی بیان کردند ابراز داشت: این آمریکایی ها و غربی ها هستند که به این مذاکرات نیاز دارند و خودشان هم در گفتگوهای مختلف به این مطلب اذعان داشته اند از جمله کری در دیدار با اسرائیلی ها ۹۵ درصد صحبتهایش پیرامون موضع هسته ای ایران و نیازمندی غربی ها به مذاکره با ایران بود.

ایران در قله انرژی هسته ای قرار دارد

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسـلامی ایـران با پارلمان اروپا ضمن تاکید بر اینکه مذاکرات چه به نتیجه برسد یا نه جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان است اظهار داشت: ما در قله انرژی هسته ای قرار گرفته ایم شاید در برخی بخش ها مجبور به حرکت کند باشیم ولی نمی تواند تاثیر بدی داشته باشد ما در اصول کوتاه نمی آییم.

جلالی کنار گذاشتن غیبت، نمامی و دروغ را لازمه پیشرفت در کارها معرفی کرد و بیان داشت: در کل کشور همدلی خوبی بین مردم و مسئولین وجود دارد و نباید بگذاریم این وحدت و همدلی خدشه دار شود.

وی همچنین با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: معظم له سبک زندگی اسلامی را لازمه اقتصاد مقاومتی ذکر کردند و اگر این مهم مورد توجه باشد اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.

شب قدر بالاترین عظمت خداوند که به آن پرستیده می شود

امام جمعه شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به ماه رمضان و نزدیکی شب های قدر گفت: شب های قدر شب سرنوشت انسان هاست، مقدرات، خوبی ها، گذر عمر، سفرهای زیارتی و ... در این شب برای انسان به نگارش در می آیند.

حجت الاسلام محمود ترابی بدا را یکی از اصول اعتقادی شیعیان دانست که طبق روایات بزرگترین چیزی است که خداوند به آن بزرگداشته و پرستیده می شود و افزود: بالاترین عظمت خداوند در پذیرفتن شب قدر و بالاترین بدا خداوند است.

وی با بیان این مطلب که روزه تنها امساک از خوردن و آشامیدن نیست خاطر نشان کرد: به فرموده پیامبر(ص) چهار چیز روزه و اعمال خیر را فاسد می کند و آنها چیزی نیست جز غیبت، نمامی، کذب و نگاه به اجنبی.

دغدغه آب شرب جدی است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در این نشست دغدغه آب شرب در شاهرود را جدی مطرح کرد و افزود: در گذشته برای رسیدن به آب چاه هایی به عمق ۴۲ متر حفر می کردیم اما امروز با ۳۲۰ متر حفاری هم متاسفانه به آب نمی رسیم و این بحران آب را جدی تر از قبل می کند.

سید محمدرضا هاشمی اولویت همه دستگاه های اجرایی را مصرف بهینه آب دانست و عنوان کرد: در حال حاضر برای تامین آب شرب شهرستان از دانشگاه، مجموعه البرز شرقی و ارتش استفاده می کنیم و امیدواریم در این زمینه با مشکل جدی مواجه نشویم.

وی به جلسات هفته گذشته مدیران استانی و شهرستانی با چیت چیان، ابتکار و سلطانی فر اشاره کرد و ابراز داشت: در این جلسات دستورات خوبی برای شهرستان گرفته شد، از جمله درباره پارک خارتوران، خشکسالی و کمبود علوفه این منطقه، میراث فرهنگی و گردشگری و بحث آب که امیدواریم به زودی مورد اجرا قرار بگیرد.

فعال شدن سیمان بیارجمند و به کارگیری ۳۰۰ کارگر بومی

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد پروژه آب قطری به زودی به پایان برسد و سد مجن که در مرحله آب گیری قرار گرفته افتتاح شود و ادامه داد: با دستور وزیر نیرو، دهستان های سطوه، بید آباد و مهدی آباد طی چند روز گذشته از نعمت آب بهره مند شدند و امیدواریم روستای طرود هم که مدتی است فقط دو ساعت آب در طول روز دارند به زودی از این نعمت بهره مند شوند.

هاشمی با یادآوری این نکته که یک سال از ورودش به شاهرود می گذرد اظهار داشت: در این مدت نگاه ویژه به زیرساختها، دیدارهای مردمی و چهره به چهره، ارتباط نزدیک با مردم، دیدار از روستاها و نگاه ویژه به سرمایه گذاری پتاس و ذوب آهن، کارخانه سیمان بیارجمند و فعال شدن ۳۰۰ کارگر بومی و کسب موافقت وزیر نیرو با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی برای اجرایی شدن از فعالیت های انجام شده در این زمان بوده است.

وی به موج دوم سفرهای تابستانی بعد از ماه رمضان نیز اشاره کرد و گفت: توجه به نظارت بر پروژه های عمرانی، پاسخگویی به ارباب رجوع با سعه صدر، راهپیمایی روز قدس و ... نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

فرهنگ دغدغه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان هم در این جلسه با بیان تاریخچه ای از تاسیس، وظایف و اهداف این سازمان خاطرنشان کرد: احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسلام و تقویت روح عبودیت الهی، دفاع از اصول اسلام و آرمان های انقلاب، فرهنگ و تاريخ تشيع از همه راه هاي ممكن، با تاكيد بر وحدت تمام مذاهب اسلامي و حراست از آن و بررسي در خصوص تبليغات سو و تهاجم فرهنگي دشمنان و شناسائي و تحليل ترفندهای تبليغی عليه انقلاب اسلامی با هماهنگی ساير دستگاه‌های ذيربط و ارائه سياست‌های لازم در راستای خنثی سازی آنها و تنوير افكار عمومی از جمله اهداف این سازمان است.

حجت الاسلام علی شکری افزود: تدوين و انتشار كتب و نشريات مناسب و ضروری به منظور معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و تبيين مواضع انقلاب اسلامی و انجام پژوهش‌های لازم بويژه در زمينه نظام تربيتی و مبانی سياسی، اقتصادی و فرهنگی حكومت اسلامی و حمايت از پژوهشگران متعهد نیز بخش دیگری از وظایف این سازمان به شمار می رود.

وی سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر كشور بويژه مناطق محروم با همكاری روحانيت و مردم را یکی از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی معرفی و تصریح کرد: نظارت بر ترجمه متون دينی و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به تهيه، ترجمه و انتشار اين متون برای بهره برداری در كشور هم در دستور کار قرار دارد.

افزایش کمیت رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته

رئیس دادگستری شاهرود نیز در این نشست با اشاره به اینکه حجم پرونده های ورودی به دادگستری شاهرود ۱۰هزار و ۸۰۵ پرونده و در شورای حل اختلاف ۹ هزار و ۹۶۷ مورد بوده عنوان کرد: در سال گذشته دو هزار و ۵۸۰ فقره صلح و سازش در میان پرونده های ورودی به دستگاه قضای شهرستان رخ داده است که این میزان ۲۵.۶درصد از کل پرونده ها بوده است.

علی اکبریان با بیان این مطلب که اطاله دارسی در پرونده های ورودی یا ارجاء شده به دادستانی شاهرود به میزان ۴۴.۵ درصد کاهش یافته که این نشان دهنده افزایش کمیت رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته است اظهار داشت: گاهی این آمار نشان می دهد که عملکرد دستگاه قضا در شهرستان شاهرود بیش از تعداد ورودی های پرونده در بخشهای کیفری بوده است به نحوی که در مدت مشابه سال۹۲، تعداد پرونده های کیفری شهرستان، هشت هزار و ۴۱۶مورد و تعداد پرونده های خروجی هشت هزار و ۱۳۰پرونده بوده است.

وی در خاتمه یادآور شد: در سال۹۲، تعداد پرونده های مجازات کیفری در شاهرود سه هزار و ۵۸۴ مورد بود که از این بین سه هزار و ۱۳۰مورد خروجی را شاهد بوده ایم بنابر این در سالجاری از سه هزار و ۴۰۳مورد پرونده، برای سه هزار و ۵۱۲ پرونده حکم کیفری اجرا شده است.