ديدار تيم هاي پيكان و پيام ارتباطات خراسان لغو شد

به گزارش خبرنگارورزشي" مهر" درمشهد ديدار تيم هاي پيام ارتباطات خراسان و پيكان ازسري رقابتهاي ليگ دسته اول كشوربا نظرفدراسيون فوتبال به علت نا مساعد بودن زمين چمن ورزشگاه تختي مشهد لغوشد .

اين بازي درحالي برگزار نشد كه بدليل بارش برف در روز گذشته در مشهد ورزشگاه تختي شرايط مطلوب برگزاري اين ديداررا نداشت اما ذكراين نكته ضروري به نظر مي رسد كه مشهد ورزشگاه ديگري به نام ثامن نيزدارد.

شايان ذكر است اعضاء تيم پيكان تهران براي انجام اين مسابقه ازروزپيش در شهرمقدس مشهد حضور داشتند.

