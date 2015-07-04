  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۴۰

فرماندار اردبیل تاکید کرد؛

اعتبارات استانی راهسازی در اردبیل کافی نیست

اعتبارات استانی راهسازی در اردبیل کافی نیست

اردبیل – فرماندار اردبیل گفت: اعتبارات استانی راهسازی در استان اردبیل و به ویژه شهرستان اردبیل کافی نیست و با محدودیت مواجه ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مهمترین نیازمندی های راه حوزه شهرستان اردبیل تصریح کرد: از اعتبارات عمرانی سال جاری ۱۰ درصد ابلاغ شده و به دلیل اینکه اعتبارات با محدودیت مواجه است، کفاف پروژه ها و نیازهای راهسازی را نمی کند.

وی با تاکید به ضرورت جذب اعتبارات ملی اضافه کرد: در راه های اصلی نصب سیستم روشنایی و تعریض جاده مورد توجه است و به عنوان مثال در جاده کوثر، مغان، نیر و نمین به تعریض جاده نیاز داریم.

به گفته فرماندار اردبیل به ویژه در خط نیر و نمین تعریض جاده اهمیت ویژه دارد و با اعتبارات سال گذشته نیز کفاف نیازها را نکرده است.

زنجانی با اذعان به آغاز  تعریض مسیر اردبیل- کوثر اضافه کرد: باید برای این مسیر پروژه مناسب تعریف شود و تعریض تا تقاطع هیر تعریض و نصب سیستم روشنایی  در سال جاری در دستور کار است.

وی افزود: در اردبیل- مشگین شهر نیز تا سه راهی صحرا تعریض انجام شده و نیاز به اجرای سیستم روشنایی است.

فرماندار اردبیل با تاکید به ضعف های عمده در معابر روستایی افزود: در معابر فرعی و روستایی با مشکل مواجه ایم و به عنوان مثال در سه مسیر ارجستان، ثمرین و سردابه ضروری است بهسازی جاده ها مورد توجه باشد.

زنجانی در خصوص تامین قیر تا حد مورد نیاز اضافه کرد: برای دریافت قیر ما باید زیرسازی انجام دهیم که زیر سازی نیز به دلیل عدم تامین اعتبار با مشکل مواجه است.

وی افزود: در فرودگاه و حمل و نقل هونایی نیز نارسایی هایی مشاهده می شود و از آنجمله باید به ضرورت نصب تجهیزات جدید در فرودگاه اشاره کرد.

این مسئول وضعیت احداث سالن جدید فرودگاه را قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد در سال جاری سطح کیفی خدمات رسانی فرودگاه اردبیل ارتقا یابد.

کد مطلب 2851223
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها