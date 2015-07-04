اعتبارات استانی راهسازی در اردبیل کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مهمترین نیازمندی های راه حوزه شهرستان اردبیل تصریح کرد: از اعتبارات عمرانی سال جاری ۱۰ درصد ابلاغ شده و به دلیل اینکه اعتبارات با محدودیت مواجه است، کفاف پروژه ها و نیازهای راهسازی را نمی کند.

وی با تاکید به ضرورت جذب اعتبارات ملی اضافه کرد: در راه های اصلی نصب سیستم روشنایی و تعریض جاده مورد توجه است و به عنوان مثال در جاده کوثر، مغان، نیر و نمین به تعریض جاده نیاز داریم.

به گفته فرماندار اردبیل به ویژه در خط نیر و نمین تعریض جاده اهمیت ویژه دارد و با اعتبارات سال گذشته نیز کفاف نیازها را نکرده است.

زنجانی با اذعان به آغاز تعریض مسیر اردبیل- کوثر اضافه کرد: باید برای این مسیر پروژه مناسب تعریف شود و تعریض تا تقاطع هیر تعریض و نصب سیستم روشنایی در سال جاری در دستور کار است.

وی افزود: در اردبیل- مشگین شهر نیز تا سه راهی صحرا تعریض انجام شده و نیاز به اجرای سیستم روشنایی است.

فرماندار اردبیل با تاکید به ضعف های عمده در معابر روستایی افزود: در معابر فرعی و روستایی با مشکل مواجه ایم و به عنوان مثال در سه مسیر ارجستان، ثمرین و سردابه ضروری است بهسازی جاده ها مورد توجه باشد.

زنجانی در خصوص تامین قیر تا حد مورد نیاز اضافه کرد: برای دریافت قیر ما باید زیرسازی انجام دهیم که زیر سازی نیز به دلیل عدم تامین اعتبار با مشکل مواجه است.

وی افزود: در فرودگاه و حمل و نقل هونایی نیز نارسایی هایی مشاهده می شود و از آنجمله باید به ضرورت نصب تجهیزات جدید در فرودگاه اشاره کرد.

این مسئول وضعیت احداث سالن جدید فرودگاه را قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد در سال جاری سطح کیفی خدمات رسانی فرودگاه اردبیل ارتقا یابد.