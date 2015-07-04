به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری ظهر امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران درباره شمارهگذاری اتوبوسهای جدید اسکانیا، گفت: از نیمه سال ۹۲ به دلیل حوادثی که برای اتوبوسهای اسکانیا رخ میداد، شمارهگذاری این اتوبوسها متوقف شد و ادامه شمارهگذاری منوط به رفع نواقص از سوی شرکت اسکانیا و ایجاد ایمنیهای لازم برای راننده و مسافران آن شد؛ به همین دلیل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت اسکانیا، تولید این خودرو در کشور متوقف شد.
وی افزود: اخیراً از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت و معدن، دو مدل جدید این اتوبوسها از سوی شرکت عقابافشان به پلیس راهور معرفی شده که با توجه به رفع نواقص موجود در مدلهای قدیمیتر، از روز پنجشنبه اتوبوسهای جدید مدل (۴۲۱۲) «مارال» و «درسا» اسکانیا مجوز شمارهگذاری از سوی پلیس راهور را کسب کرده اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: این نوع اتوبوسها با مدلهای قبلی تفاوتهایی دارد که از جمله آن میتوان به ایجاد استحکام در سقف و ستون، عایقبندی مناسب، رفع نقص سیستم برقرسانی در اتوبوسها و همچنین استفاده از باکهای استاندارد تحت استاندارد شرکت اسکانیا اشاره کرد.
سردار مهری گفت: پلیس نسبت به اتوبوسهای قبلی اسکانیا که همچنان در مسیرهای بین شهری در حال تردد هستند، دغدغه دارد؛ از این رو فراخوانی از سوی سازمان استاندارد صورت گرفته تا نسبت به رفع نواقص اتوبوسهای در حال تردد تصمیمات مقتضی صورت گیرد.
وی افزود: مدلهای قبلی اسکانیا با عنوان (۴۲۱۲ کلاسیک) تنها در صورت رفع نواقص، اجازه تردد و شمارهگذاری خواهند داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه با اشاره به بازدیدهایی که از سوی بازرسان فنی پلیس راهور از محل تولید و همچنین خط مونتاژ این شرکت صورت گرفته است، افزود: این اتوبوسها نسبت به گذشته از استانداردهای بالاتری برخوردار هستند.
سردار مهری همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کشتهها در سانحه تصادفات اتوبوسی مربوط به کشتهشدگان اتوبوسهای اسکانیا هستند، افزود: نکتهای که در مورد اتوبوسهای اسکانیا باید مورد توجه قرار گیرد، بحث معاینه فنی این خودروهاست که باید به صورت دورهای و منظم انجام و چک شود.
وی با اشاره به اینکه دو حادثه وحشتناک جاده فیروزکوه و چالوس مربوط به اتوبوسهایی بودند که از نوع قدیمی شمارهگذاری محسوب میشدند، افزود: در بحث آمارهای کلی، ۱۵ درصد اتوبوسهای سراسر کشور مربوط به اتوبوسهای اسکانیاست؛ به همین دلیل بحث ایمنی این قبیل اتوبوسها برای پلیس راهور بسیار جدی و حائز اهمیت است.
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