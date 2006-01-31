كاهش چشمگير حوادث تهران طي شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر، در طول 24 ساعت گذشته تعداد 20 آتش سوزي و 5 حادثه مختلف در سطح شهر تهران به وقوع پيوست كه در جريان اين حوادث دو نفر جان باخته، 16 نفر دچار مصدوميت شده و همچنين بيش از 209 ميليون ريال خسارت مالي به بار آمد.

بر اساس اين گزارش، در طول شب و روز گذشته شعله هاي آتش 8 منزل مسكوني 3 نقطه از معابر شهري، 2 واحد صنعتي، 2 وسيله نقليه و چند مكان ديگر را در برگرفته و خساراتي به آنها وارد كرد.

ماموران آتش نشاني علاوه بر اطفاي اين آتش سوزيها در حوادث گوناگون ديگري نيز شركت كرده و امداد رساني آنها را بر عهده گرفتند. اين حوادث شامل يك مورد حادثه سقوط فرد به داخل چاه، يك مورد آب گرفتگي ساختمان، 2 مورد تصادف رانندگي بود كه در جريان آن 15 نفر دچار جراحت شدند.

اين گزارش حاكي است: طي 24 ساعت گذشته 229 آتش نشان تهراني با استفاده از 64 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني به مدت 13 ساعت و 48 دقيقه عمليات امدادي و اطفايي را انجام دادند.