تیمور غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام دو ملی‌پوش دوومیدانی به رقابتهای یونیورسیاد جهان، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: قرار بود نفرات بیشتری به این مسابقات اعزام شوند ولی به علت شرایط مالی و کمبود بودجه فدراسیون دانشگاهی تنها دو نماینده از رشته دوومیدانی به این رقابتها رفتند. محمدجعفر مرادی و محمود صمیمی ملی‌پوشان اعزامی ایران به کره‌جنوبی هستند.

وی ادامه داد: در دوره گذشته رقابتهای یونیورسیاد جهان تیم پرتعدادتری از دوومیدانی اعزام شده بود. نفراتی مانند احسان مهاجر شجاعی، برادران صمیمی، سجاد هاشمی و حتی مریم طوسی که در نهایت ایران موفق به کسب دو مدال طلا (مهاجرشجاعی و محمود صمیمی) و یک نقره (محمد صمیمی) شد.

مدیر تیم‌های ملی دوومیدانی در مورد مشکل اعزام تنها نماینده ایران به رقابتهای نوجوانان قهرمانی جهان عنوان کرد: به دنبال کارهای مقدماتی اعزام محمود منصوری تنها نماینده دوومیدانی ایران به ایرن رقابتها هستیم زیرا کلمبیا در ایران سفارت ندارد باید سفارت ثالث و واسطه بیابیم. اما با پیگیری فدراسیون این مشکل به زودی حل خواهد شد.

وی با اشاره به رقابتهای جام کازانف عنوان کرد: برای رقابتهای کازانف افرادی اعزام خواهند شد که شانس ورودی المپیک داشته باشند. فرصت‌های کسب سهمیه المپیک به تازگی شروع شده و نگران نیستیم. در رقابتهای پیش‌رو می‌توانیم سهمیه به دست بیاوریم.

تکلیف حدادی به زودی مشخص می‌شود

غیاثی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون تماسی با احسان حدادی داشته است؟، خاطرنشان کرد: بله، مرتبا با احسان صحبت می‌کنیم. وی در حال تمرین است و با مربی آلمانی‌اش هم مذاکرات می‌کند. تا یک یا دو ماه آینده تکلیف احسان مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: لیلا رجبی هم دوران مصدومیت خود را به پایان رسانده و در جام کازانف حضور خواهد داشت.

مدیر تیم های ملی دوومیدانی در خصوص پیش بینی کسب سهمیه المپیک گفت: خیلی دوست داریم مانند دوره‌های قبل ۱۰ سهمیه المپیک کسب کنیم ولی متاسفانه به دلیل جابه جایی و مشکلات مالی و مربیان خارجی گمان می‌کنم حتی اگر موفق به کسب ۳ یا ۴ سهمیه هم بشویم هنر کرده‌ایم.