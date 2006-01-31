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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۵۸

در پي پيروزي حماس در انتخابات فلسطين؛

شاه اردن با بوش و بلر رايزني مي كند

عبدالله دوم شاه اردن قصد دارد در ديدار با رئيس جمهوري آمريكا و نخست وزير انگليس درباره پيروزي حماس و آينده روند به اصطلاح صلح رايزني كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مسئول دولت اردن با اعلام اين خبر به خبرگزاري فرانسه گفت : شاه اردن همچنين پس ازديدار با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، اواخر هفته جاري در واشنگتن با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ديدار و گفتگو خواهد كرد.

وي افزود: عبدالله دوم پس از ديدار با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براي مذاكره با توني بلر نخست وزير انگليس به لندن خواهد رفت .

به گفته مسئول دولت اردن، شاه اردن روزچهارشنبه به آمريكا خواهد رفت و با جرج بوش رئيس جمهوري و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ديدار مي كند.

به گفته مسئول دولت اردن،محور مذاكرات شاه اردن با مقامات آمريكايي ضرورت ادامه روند صلح درمنطقه پس از پيروزي چشمگير جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درانتخابات پارلماني خواهد بود.

اردن تنها راه براي ايجاد صلح را تشكيل دو دولت فلسطين و اسرائيل براساس طرح صلح بين المللي موسوم به "نقشه راه" براي حل مناقشه ميان اعراب و اسرائيل مي داند.

کد مطلب 285127

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