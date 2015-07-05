پاسخ به پرسشهای ۲۰۰۰ علاقه مند حفظ قرآن در موسسه مهد قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه مؤسسه مهد قرآن که در بخش مؤسسات قرآنی مردم نهاد بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم واقع شده است و هر روز دو نفر از حافظان کل قرآن عضو این مؤسسه به صورت حضوری پاسخگوی سؤالات بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن در زمینه چگونگی حفظ قرآن کریم هستند.

تبیین مقدمات و پیش نیازهای حفظ قرآن، سبک و روش ها، جدول زمان بندی، نمونه برنامه عملی حفظ و مرور قرآن کریم و معرفی برخی کتب آموزشی از جمله راهنمایی و مشاوره های حافظان کل قرآن کریم در مؤسسه مهد قرآن به بازدید کنندگان از نمایشگاه بوده است.

مهد قرآن، نخستین مؤسسه قرآنی کشور به شمار می رود که از سال ۱۳۷۱ به همت حجت الاسلام و المسلمین مصطفی فومنی حائری در تهران تأسیس شده است. این مرکز قرآنی غیر دولتی در راستای ترویج و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه با محوریت آموزش حفظ قرآن کریم و مفاهیم تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار حافظ قرآن از یک جزء تا حفظ کل قرآن در سراسر کشور تحت آموزش قرار داده است.