تسهیلات صندوق-پروژه بورس برای۵پروژه/ انتشار۵۰۰میلیارد اوراق معدنی

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر از ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد به منظور استفاده از ۱۱۰۰ میلیارد تومان منابع در قالب صندوق-پروژه بورس خبرداد و گفت: به منظور استفاده از تسهیلات صندوق- پروژه بورس، ۵ پروژه در سال‌جاری انتخاب شده است که بر مبنای آن با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، در این خصوص مذاکره کرده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بورس به تازگی صندوق- پروژه را تعریف کرده و بر این اساس در نظر داریم که از این تسهیلات استفاده کنیم. در این راستا، تیمی قوی متشکل از چند شرکت تامین سرمایه را وارد عمل کرده‌ایم و امیدواریم با نظر مساعد شورای اقتصاد، بتوانیم در قالب این روش تامین مالی، پروژه‌های جدیدی را در کشور آغاز کنیم. این پروژه‌ها به علاوه طرح‌هایی است که در دست اجرا و تکمیل داریم.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف سازمان‌های توسعه‌ای این است که بتواند هر سال، پروژه‌های جدیدی را تعریف کرده و پس از پیشرفت به بخش‌خصوصی واگذار کند. در این راستا برای استفاده از صندوق- پروژه ۵ طرح جدید شامل تیتانیوم کهنوج، طرح توسعه طلای زرشوران، زغال‌سنگ طبس، زغال سنگ کرد آباد مازندران و آلومینای جاجرم تعریف شده اند که رقم استفاده از این منابع مالی برای هر یک از این پروژه‌ها متفاوت است.

کرباسیان ادامه داد: در این میان برای زغال سنگ کردآباد ۱۸۰ میلیارد تومان، برای طلای زرشوران ۹۵ میلیارد تومان ریالی و ۴.۵ میلیون یورو به صورت ارزی و تیتانیوم کهنوج ۴۵۰ میلیارد تومان ارزی و ریالی در نظر گرفته شده اما در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای این ۵ طرح، سرمایه نیاز است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های معدن و صنایع معدنی خبرداد و گفت: امیدواریم انتشار این میزان اوراق مشارکت به تصویب برسد.