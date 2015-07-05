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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۹:۳۹

کرباسیان به شورای اقتصاد نامه نوشت؛

تسهیلات صندوق-پروژه بورس برای۵پروژه/ انتشار۵۰۰میلیارد اوراق معدنی

تسهیلات صندوق-پروژه بورس برای۵پروژه/ انتشار۵۰۰میلیارد اوراق معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات صندوق-پروژه بورس برای ۵ پروژه معدن و صنایع معدنی گفت: همچنین ۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت هم امسال منتشر می‌شود.

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر از ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد به منظور استفاده از ۱۱۰۰ میلیارد تومان منابع در قالب صندوق-پروژه بورس خبرداد و گفت: به منظور استفاده از تسهیلات صندوق- پروژه بورس، ۵ پروژه در سال‌جاری انتخاب شده است که بر مبنای آن با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، در این خصوص مذاکره کرده‌ایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بورس به تازگی صندوق- پروژه را تعریف کرده و بر این اساس در نظر داریم که از این تسهیلات استفاده کنیم. در این راستا، تیمی قوی متشکل از چند شرکت تامین سرمایه را وارد عمل کرده‌ایم و امیدواریم با نظر مساعد شورای اقتصاد، بتوانیم در قالب این روش تامین مالی، پروژه‌های جدیدی را در کشور آغاز کنیم. این پروژه‌ها به علاوه طرح‌هایی است که در دست اجرا و تکمیل داریم.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف سازمان‌های توسعه‌ای این است که بتواند هر سال، پروژه‌های جدیدی را تعریف کرده و پس از پیشرفت به بخش‌خصوصی واگذار کند. در این راستا برای استفاده از صندوق- پروژه  ۵ طرح جدید شامل تیتانیوم کهنوج، طرح توسعه طلای زرشوران، زغال‌سنگ طبس، زغال سنگ کرد آباد مازندران و آلومینای جاجرم تعریف شده اند که رقم استفاده از این منابع مالی برای هر یک از این پروژه‌ها متفاوت است.

کرباسیان ادامه داد: در این میان برای زغال سنگ کردآباد ۱۸۰ میلیارد تومان، برای طلای زرشوران ۹۵ میلیارد تومان ریالی و ۴.۵ میلیون یورو به صورت ارزی و تیتانیوم کهنوج ۴۵۰ میلیارد تومان ارزی و ریالی در نظر گرفته شده اما در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد تومان برای این ۵ طرح، سرمایه نیاز است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح های معدن و صنایع معدنی خبرداد و گفت: امیدواریم انتشار این میزان اوراق مشارکت به تصویب برسد.

کد مطلب 2851271

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