کنکور دکتری ۹۵ اسفند ۹۴ برگزار می شود/ اعتبار دو ساله نمره آزمون

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری به شیوه جدید و پس از بازنگری هایی که صورت گرفت در دو نوبت آبان و اسفند برگزار خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی، باید به سئوالات زبان، استعداد تحصیلی و سه درس پایه با ضریب ۴ پاسخ دهند.

خدایی یادآور شد: اولین آزمون دکتری برای ورودی در سال تحصیلی ۹۵ - ۹۶ در اسفند ۹۴ و دومین آزمون در آبان ۹۵ برگزار می شود. با توجه به اعتبار دو ساله آزمون، این نمره قابل ارائه برای دو سال خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد رشته های آزمون دکتری از ۲۵۲ رشته نیز به ۷۰ تا ۸۰ مجموعه رشته محدود شده است. در واقع رشته های امتحانی بدون توجه به گرایش تقلیل پیدا کرده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مواد امتحانی حدود ۹۰ درس نهایی شده است اما چند درس باقی مانده اند که پس از نظر نهایی شورای نظارت و برنامه ریزی و کمیته های شورای عالی برنامه ریزی در اواسط مردادماه به صورت کامل اعلام می شوند.

وی یادآور شد: تقریبا روند اجرایی مشخص شده است و با نهایی شدن آن به صورت کامل در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

خدایی تاکید کرد: حدنصاب دانشگاه ها نیز پس از برگزاری آزمون و استخراج اطلاعات آن اعلام خواهد شد.