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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

رئیس سازمان سنجش:

کنکور دکتری ۹۵ اسفند ۹۴ برگزار می شود/ اعتبار دو ساله نمره آزمون

کنکور دکتری ۹۵ اسفند ۹۴ برگزار می شود/ اعتبار دو ساله نمره آزمون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون دکتری سال ۹۵ در اسفندماه سال ۹۴ برگزار می شود و نوبت بعدی آن آبان ۹۵ خواهد بود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری به شیوه جدید و پس از بازنگری هایی که صورت گرفت در دو نوبت آبان و اسفند برگزار خواهد شد.

وی افزود: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی، باید به سئوالات زبان، استعداد تحصیلی و سه درس پایه با ضریب ۴ پاسخ دهند.

خدایی یادآور شد: اولین آزمون دکتری برای ورودی در سال تحصیلی ۹۵ - ۹۶ در اسفند ۹۴ و دومین آزمون در آبان ۹۵ برگزار می شود. با توجه به اعتبار دو ساله آزمون، این نمره قابل ارائه برای دو سال خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد رشته های آزمون دکتری از ۲۵۲ رشته نیز به ۷۰ تا ۸۰ مجموعه رشته محدود شده است. در واقع رشته های امتحانی بدون توجه به گرایش تقلیل پیدا کرده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مواد امتحانی حدود ۹۰ درس نهایی شده است اما چند درس باقی مانده اند که پس از نظر نهایی شورای نظارت و برنامه ریزی و کمیته های شورای عالی برنامه ریزی در اواسط مردادماه به صورت کامل اعلام می شوند.

وی یادآور شد: تقریبا روند اجرایی مشخص شده است و با نهایی شدن آن به صورت کامل در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

خدایی تاکید کرد: حدنصاب دانشگاه ها نیز پس از برگزاری آزمون و استخراج اطلاعات آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2851274
زهره بال

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    نظرات

    • مسعود عبدالهی ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام یعنی ما که امسال قصد شرکت داریم باید منتظر بمونیم اون سه درس چین؟ دروس مثل سابق نیستن یعنی؟ به نظر شما اون سه درس چی می تونن باشن؟

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