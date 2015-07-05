شهریار عباسی برای «بازیگوش» دست به قلم شد

شهریار عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه‌ای با تم تاریخی با عنوان «بازیگوش» خبر داد و گفت: داستان تازه‌ای که در دست نگارش دارم دارای زمینه‌ای تاریخی است و به فرازهایی از تاریخ معاصر ایران در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره دارد اما تم داستانی آن نسبت به کارهای قبلی من شخصی‌تر است و راوی آن نیز بیشتر درگیر خودش است.

وی ادامه داد: این رمان که عنوان آن «بازیگوش» است داستانی است درباره یک قهوه‌خانه بین راهی در منطقه جنوب ایران. این قهوه خانه به دلیل واقع شدن در مسیر جاده اصلی رسیدن به جنوب ایران شاهد رویدادهای تاریخی زیادی است اما تم روایت آن به شکلی است که صاحب آن به دلیل برخی مسائل و مشکلات شخصی خود در مسیر اتفاقاتی قرار می‌گیرد که منجر به روایت بخشی از تاریخ معاصر می‌شود.

عباسی همچنین گفت: در این رمان هم کماکان از تم دفاع مقدس جدا نشده‌ام و این واقعه نیز یکی از رویدادهایی است که در درون رمان، راوی با آنها درگیر است و بخشی از زندگی او را می سازد.

وی همچنین گفت: منطقه جنوب همیشه منطقه مهمی در کشور ما بوده و بنابر نقل قولی می‌شود سر نخ بسیاری از اتفاقات تاریخی معاصر را در آن جسنتجو کرد. در این رمان هم بر همین محور راوی با شخصیت هایی درگیر می‌شود که همگی به نوعی با جنوب در ارتباط هستند.

این نویسنده همچنین از تالیف سناریوی ساخت یک سریال درباره موضوع اعتیاد نیز خبر داد که به گفته وی با سفارش سیما فیلم در حال انجام آن است.

شهریار عباسی پیش از این آثاری مانند هتل گمو، سایه‌های بلند، التهاب، می‌خواهم یک نامه کوتاه بنویسم، موسم آشفتگی و زنی پنهان میان واژه هاست.

وی به دلیل نگارش رمان «سایه های بلند» توانست عنوان رمان برگزیده جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور را به دست بیاورد.