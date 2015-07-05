انفعال دانشگاههای آمریکا و کانادا به درخواست پذیرش از سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه صورت گرفته توسط Study Portals که به همکاری شواری IELTS بریتانیا صورت گرفته به این واقعیت اشاره می کند که دانشگاههای آمریکای شمالی در زمینه برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان بین المللی عرصه رقابت را به رقبای سرسخت خود از سایر مناطق جهان واگذار کرده اند به طوریکه در رده بندی اخیری که در این زمینه انجام شده دانشگاههای آمریکا و کانادا در رتبه پنجم قرار دارند.

در این فهرست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه Benelux (اتحادیه ای متشکل از سه کشور بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) و منطقه اسکاندیناوی در رتبه اول جای دارند.

همچنین استرالیا و نیوزلند، بریتانیا و ایرلند و کشورهای اروپایی آلمانی زبان در رتبه های دوم تا چهارم قرار داشته و منطقه آمریکای شمالی که شامل دانشگاههای آمریکا و کانادا می شوند در جایگاه پنجم قرار گرفته اند.

بر اساس این مطالعه، از هر ۵ دانشگاه آمریکا و کانادا (یعنی حدود ۲۱ درصد) یکی به درخواستهای ارایه شده از علاقمندان به ادامه تحصیل در این دانشگاهها و مراکز آموزش عالی واکنشی نشان نمی دهد.

همچنین بیش از دو سوم این دانشگاههای (یعنی بالغ بر ۶۸ درصد) ایمیل لازم برای تأیید درخواست را به متقاضی ارسال نمی کنند و جالب اینکه یک سوم (یعنی ۳۳ درصد) نیز فاقد پویایی لازم در پایگاه اینترنتی خود در اطلاع رسانی مناسب به علاقمندان هستند.

در این فهرست پس از آمریکا و کانادا، دانشگاههای سایر مناطق اروپا (به جز کشورهای آلمانی زبان) و آسیا قرار دارند.