ديپلمات هاي چين و روسيه به زودي به تهران مي آيند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، رسانه هاي روسيه به نقل از "سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه، نوشته اند اين ديپلمات ها به نمايندگي كشورهاي حاضر در نشست لندن كه در موضوع هسته اي ايران درگير هستند به ايران سفر مي كنند.

لاوروف گفته است:" انتظار مي رود نمايندگان وزارت خارجه روسيه با همقطاران چيني خود از تهران ديدار كنند تا توافقاتي را كه در لندن صورت گرفت به اطلاع ايران برسانند و از ايران بخواهند تا به سؤالاتي كه از سوي آژانس مطرح مي شود پاسخ دقيق بدهد.



آسوشيتدپرس نيز از مسكو در اين باره گزارش داد كه لاوروف امروز گفت، كانون مذاكرت درباره برنامه هسته‌اي ايران بايد تلاش براي متقاعد ساختن اين كشور به ازسرگيري تعليق فعاليت‌هاي اتمي باشد. به باور وي " چين نيز مي‌تواند به برنامه پيشنهادي روسيه براي غني‌سازي اورانيوم بپيوندد."

سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه روسيه در لندن نيز اعلام كرد كه، مسكو از اين پس نيز از راه هاي ديپلماتيك براي حل مسئله ايران استفاده خواهد كرد.

"ميخاييل كامينين" در لندن، گفت كه طرفين در نشست لندن توافق كردند كه فقط شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در جريان اين پرونده قرار دهند و بحث ارجاع آن تا قبل از 15 اسفند، زماني كه آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش مفصل خود را در زمينه مسئله هسته اي ايران ارائه خواهد نمود، بررسي نخواهد شد.

از سوي ديگر دايره مطبوعات و اطلاع رساني وزارت خارجه روسيه درباره نشست لندن اعلام كرد: "بين شركت كنندگان در لندن نوعي سازش بوجود آمده است. وزراي امور خارجه شرط را بر اين گذاشتند كه در مجموع نشست اضطراري شوراي حكام كه در روز هاي 12-13 بهمن ماه برگزار خواهد شد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جريان پرونده ايران قرار گيرد، اما تصميم و عملكرد احتمالي اين شورا، موكول خواهد شد به ماه مارس زماني كه شوراي حكام آژانس بين المللي نشست بعدي خود را برگزار مي كند".

به گزارش مهر وزارت امور خارجه روسيه تاكيد كرد: "تمام شركت كنندگان اين مذاكره متفق القول خواهان حل برنامه هسته اي ايران از طريق ديپلماتيك هستند . در عين حال موضع جامع صورت جلسه نهايي اين ديدار در اين خلاصه مي شود كه ايران بايد فعاليت هاي خود را در زمينه غني سازي اورانيوم از جمله امور علمي - تحقيقاتي و عمليات آزمايشگاهي را دوباره به تعليق كامل درآورد".

وزارت خارجه روسيه اعلام كرده است كه : بدين ترتيب، همانطور كه روسيه خواستار آن بود، با برنامه هسته اي ايران برخورد منطقي و معقولانه صورت گرفته است.

مذاكرات نمايندگان مثلث اروپا(آلمان، انگليس و فرانسه) به همراه آمريكا، روسيه و چين روز دوشنبه در لندن انجام شد.