انتشار گازهای گلخانه ای حیات دریایی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان می گویند اقیانوس ها به دلیل انتشار گاز CO۲ در حال گرم تر شدن، از دست دادن اکسیژن و اسیدی تر شدن هستند.

دانشمندان هشدار می دهند که سیاستمدارانی که برای حل و فصل موضوع تغییرات آب و هوایی تلاش می کنند، توجه اندکی به تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اقیانوس ها داشته اند.

روشن است که CO۲ حاصل از سوزاندن سوخت های فسیلی ترکیب شیمیایی دریاها را سریعتر از هر زمان دیگری تغییر می دهد.

دانشمندان اعلام کرده اند که اقیانوس ها، از سال ۱۷۵۰ تاکنون، نزدیک به ۳۰ درصد از دی اکسید کربن تولید شده را جذب کرده اند و از آنجا که CO۲ یک گاز اسیدی ملایم است، آب دریا را به میزان بیشتری اسیدی می کند.

علاوه بر این، اقیانوس ها با جذب بیش از ۹۰ درصد حرارت اضافی ایجاد شده از طریق جامعه صنعتی، از سال ۱۹۷۰ تاکنون، بیشترین تأثر را از تغییرات آب و هوایی پذیرفته است.