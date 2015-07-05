فروش ۸ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی در بهار

به گزارش خبرنگار مهر، حجم تولید نفت خام و میعانات گازی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون با افزایشی حدود ۶ درصدی همراه بوده و این افزایش تولید در گزارش موسسات معتبر بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرخانه اوپک در آخرین گزارش رسمی خود با اشاره به افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام ایران در ماه ژوئن سال‌جاری، اعلام کرد: ایران در روزهای پایانی بهار سال‌جاری بیش از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه بدون احتساب میعانات گازی از مرز ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز عبور کرده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم در گزارش مشابهی حجم تولید نفت خام ایران را نزدیک به دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده و یادآور شده است: مجموع تولید نفت خام و میعانات گازی ایران به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در خرداد ماه سال جاری افزایش یافته است.

در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در پالایشگاه‌های داخلی به منظور تولید فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد که با کسر خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها، حجم صادرات نفت خام ایران در طول سه ماه گذشته تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود.

از سوی دیگر به استناد گزارش‌های اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران، متوسط قیمت سبد نفت خام صادراتی ایران شامل نفت خام سبک و سنگین حدود ۶۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است.

بر این اساس با در نظر گرفتن سناریوی صادرات روزانه یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه نفت خام ایران که در طول سه ماه گذشته به صورت ماه به ماه روندی رو به افزایش داشته است، درآمدهای روزانه کشور صرفا از محل تولید و صادرات نفت خام به بیش از ۶۳ میلیون دلار می‌رسد.

از این رو درآمد ماهانه صادرات نفت خام ایران با احتساب ۳۱ روز در سه ماهه نخست بهار سال جاری یک میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار برآورد می‌شود و در مجموع درآمد صادرات نفت خام ایران در طول ۹۳ روز ابتدایی سال‌جاری بالغ بر پنج میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار بوده است.

با احتساب صادرات بیش از دو میلیارد دلار میعانات گازی ایران به استناد گزارش‌های رسمی گمرک، مجموع درآمد دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تا مرز ۸ میلیارد دلاری قابل افزایش است.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت خرداد ماه در حاشیه برگزاری نشست اوپک از افزایش دو مرحله‌ای صادرات نفت در هر نوبت ۵۰۰ هزار بشکه در روز خبر داده و تاکید کرده است: ایران از ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت برخوردار بوده و هم اکنون روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی به بازار صادر می‌کند.