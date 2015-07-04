تلاش کشاورزان برای رسیدن آب به تالاب گاوخونی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین شکرگزاری رسیدن آب به تالاب بین المللی گاوخونی به همت تشکل های زیست محیطی مرکز استان و مردم اهالی ورزنه و شرق اصفهان روز گذشته برگزار شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، برخی از مسؤولان و کارشناسان این اداره کل به دعوت تشکل های زیست محیطی و اهالی مردم ورزنه در این مراسم حضور یافتند.

بنابر این گزارش، این آئین با حضور گسترده تشکل های زیست محیطی، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، جمعیت طبیعت یاران، جمعیت پیام سبز و جمعیت دوستدارن محیط زیست، مردم و اهالی ورزنه و شرق اصفهان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ،مسؤولان محلی، بخشداری، شورای شهر ورزنه و اهالی زیار برگزار شد.

تشکل های زیست محیلی مرکز استان و اهالی شرق اصفهان، ورزنه و زیار در این مراسم شکرگزار رسیدن آب به تالاب بین المللی گاوخونی بعد از ۱۰ سال بودند و در این راستا با بالا بردن دستان خودبه سوی آسمان حمد و ثنای خداوند را برای این نعمت به جا آوردند و برای تداوم جاری بودن آب در تالاب بین المللی گاوخونی دعا کردند.

حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این مراسم اظهارداشت: رسیدن آب به تالاب بین المللی گاوخونی به معنای احیای این تالاب نیست و تا احیای این تالاب بین المللی راه درازی در پیش داریم.

وی با تاکید بر اینکه باید حداقل ۱۷۶میلیون متر مکعب آب وارد تالاب بین المللی گاوخونی شود تا این تالاب احیا شود، گفت: خواستار همکاری بیشتر کشاورزان و مردم برای صرفه جویی و استفاده اصولی از آب شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مجموعه کشاورزان و اهالی مردم شرق اصفهان که طی ۱۵ روز گذشته با زبان روزه در گرمای شدید و به صورت خود جوش اقدام به لایروبی بخش هایی از رودخانه کرده و با همت و تلاش خود از برداشت های غیر قانونی آب از چاه ها و کانال های غیر مجاز جلوگیری کردند تقدیر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش کشاورزان و مردم شرق اصفهان روزی احیای این تالاب بین المللی را جشن یگیریم.

ظهرابی این اقدام اثر بخش مردمی را به عنوان نماد موفقی از همدلی و همزبانی دولت مردم دانست و افزود: با مشارکت شرکت آب منطقه ای چاه های غیر مجاز پلمپ می شود و ۱۰هزار کنتور نیز بر روی چاه های آب کشاورزی نصب می شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من اگر مشارکت و همکاری کشاورزان در رسیدن آب به تالاب گاوخونی نبود این اتفاق نمی افتاد، گفت: در واقع کشاورزان منطقه از منفعت زود گذر خود گذشت کرده تلاش کردند از برداشت های غیر مجاز آب جلوگیری کنند و بستر را برای رسیدن آب به تالاب بین المللی گاوخونی فراهم کنند.