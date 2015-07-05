مهدی ابویی در گفتگو با مهر گفت: هر ساله به مناسبت پنجم تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر طبق رسم دو دهه اخیر مراسمی از سوی دستگاه های مسئول در تهران و مراکز بعضی از استان ها برگزار می شود در این مراسم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های مربوط گزارش و آمار و ارقامی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده ارائه می کنند که صدا و سیما هم صرفا اقدام به پخش آن می نماید.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: آنچه که در ارائه این گزارشات قابل توجه است ایجاد این انتظار و امید می باشد که روند مبارزه با مواد مخدر مطلوب و در حال به نتیجه رسیدن است، بر خلاف واقعیت های تلخی که جامعه با این پدیده شوم مواجه است این مطلب مانند انسداد مرزهای شرق کشور است که در ۱۰ سال اخیر مکرر فرمانده وقت نیروی انتظامی می گفت مرز دارد بسته می شود یا حداکثر در آینده نزدیک بسته می شود انسدادی که تاکنون کامل اتفاق نیفتاده.

وی اضافه کرد: جالب اینکه سردار احمدی مقدم در ماه های آخر مسئولیت خود گفت که طبق برنامه ریزی صورت گرفته مرزهای شرق کشور تا پایان سال ۹۵ بسته خواهد شد، در هر حال باید توجه داشت که موضوع مواد مخدر به اندازه ای برای کشور از اهمیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی برخوردار است که امام راحل در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تاکید نمود که قاچاق مواد مخدر و اعتیاد توطئه ای از سوی دشمنان بر علیه اسلام و مردم ایران است.

ابویی خاطرنشان کرد: برابر آمار و ارقامی که از سوی مسئولان ذیربط ارائه و در رسانه ها مطرح شده طی ۱۰ سال اخیر اعتیاد در کشور رشد ۱۰ درصدی داشته، اعتیاد زنان از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسیده، سن اعتیاد کاهش یافته و برابر سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده مصرف مواد مخدر می بایست از پرخطر به کم خطر کاهش یابد ولی برعکس مصرف مواد پرخطر حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: نکته مهم دیگر بحث تولید مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه در داخل کشور است که از سال ۱۳۸۶ شروع و امروز به وضع خطرناکی رسیده است اگر چه این نوع مواد مخدر به صورت تقلبی و غیر اصل و با ابزار ابتدایی در داخل تولید می شود ولی حجم آن به اندازه ای است که نه تنها نیاز مصرف کنندگان را تامین می کند؛ بلکه برای اولین بار کشور ما تبدیل به صادر کننده این نوع مواد مخدر به بعضی از کشورهای منطقه و شرق آسیا شده است. در همین رابطه موضوع خطرناک دیگر تولید مواد اولیه تبدیل بعضی مواد است که می تواند به مراتب خطرناک تر از تولید شیشه برای کشور محسوب شود.

وی گفت: کشور ما توانست بعد از چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از دو قرن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر خاتمه دهد و خود را در جهان به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر مطرح نماید. قابل قبول نیست که در سال های اخیر با این وضع نگران کننده مواجه شویم؛ لذا به نظر می رسد مهمترین وظیفه ای که مسئولان دستگاه های مسئول در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد برعهده دارند توجه به واقعیت ها و بررسی آگاهانه و دلسوزانه و متعهدانه چرائی بروز و گسترش این وضع در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در کشور با استفاده از نیروهای توانمند، باسابقه، مجرب و آگاه است تا با شناسایی دقیق علت ها راهکارهای مناسب و موثر و نتیجه بخش تهیه و به اجرا گذاشته شود. بحمدالله چنین ظرفیتی فراوانی در کشور وجود دارد چون جمهوری اسلامی ایران یکی از توانمند ترین و مجرب ترین کشورها در صحنه مبارزه با مواد مخدر در جهان به حساب می آید.