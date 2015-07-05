تشكيل انجمن ورزش سه گانه در شهرداري هاي مناطق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه، عزيز شلال نژاد دبير فدراسيون سه گانه ضمن اعلام مطلب فوق گفت: در نشست امروز صبح مديران فدراسيون ورزش سه گانه با مسئولان سازمان ورزش شهرداري تهران، نحوه همكاري هاي دوجانبه و استفاده از امكانات و تاسيسات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد انجمن ورزش سه گانه در كل شهرداري هاي مناطق تهران تشكيل و راه اندازي شود.

وي افزود: در اين جلسه آقايان سردار محمد علي صبور رئيس فدراسيون سه گانه، بنده (عزيز شلال نژاد دبير فدراسيون) آقاي محمود مزروعي دبير سازمان ليگ فدراسيون سه گانه به اتفاق آقايان ؛ محمد رضائي سرپرست سازمان ورزش شهرداري ، مسعود معمائي قائم مقام، سيد جلال عسگري معاون ورزش آقايان، مهناز خيرانديش معاون ورزش بانوان و قاسم علي عسكري مدير روابط عمومي سازمان ورزش حضور داشتيم كه بحث همكاري دوجانبه و بهره گيري از امكانات موجود صورت گرفت و مقرر شد بازرسان و كارشناسان فدراسيون از حدود 120 مجموعه ورزشي سازمان ورزش شهرداري تهران بازديد كنند تا نحوه استفاده از تعدادي از آنها براي راه اندازي ورزش همگاني و ورزش دو گانه و سه گانه معين گردد. همچنين قرار شد فدراسيون سه گانه نيز امكانات مربيگري و داوري در زمينه ورزش همگاني و ورزش سه گانه را در اختيار شهرداري تهران قرار دهد.

دبير فدراسيون سه گانه در پايان اظهار داشت: در صورت توافق نهايي و امضاي تفاهم نامه در جلسه آينده فدراسيون سه گانه با سازمان ورزش شهرداري تهران، بزودي شاهد راه اندازي ورزش سه گانه در مناطق مختلف شهر بخصوص در مراكز فرهنگي و ورزشي شهرداري هاي تهران خواهيم بود.