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۱۳ تیر ۱۳۹۴، ۲۳:۴۶

بیست و ششمین دوره لیگ جهانی؛

موزرسکی امتیازآورترین بازیکن دیدار دوم ایران و روسیه شد

موزرسکی امتیازآورترین بازیکن دیدار دوم ایران و روسیه شد

در پایان دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه دیمیتری موزرسکی به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ جهانی از ساعت ۲۱ امروز شنبه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد که این بازی را تیم ملی روسیه با حساب ۳ بر یک برنده شد.

در پایان این بازی دیمیتری موزرسکی بازیکن ۲۱۸ سانتیمتری تیم ملی روسیه با کسب ۲۲ امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن میدان معرفی شد. سرگئی ساوین از این تیم با ۱۳ امتیاز دومین بازیکن امتیازآور روسیه بود.

در تیم ایران نیز امیر غفور با ۱۶ امتیاز بهتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد و مجتبی میرزاجانپور هم با ۱۵ امتیاز در رده بعدی قرار گرفت.

کد مطلب 2851467

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