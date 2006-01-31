نشست روحانيون و رؤساي مراكز اسلامي انگلستان برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، دراين نشست كه در حدود صد نفر ازروحانيون و رؤساي مراكز اسلامي انگليس و ازمليتهاي گوناگون شركت داشتند ، پس ازتلاوت آياتي ازقرآن كريم ، حجت الاسلام معزي نماينده رهبر معظم انقلاب اسلامي، طي سخناني ضمن عرض تعزيت بمناسبت ايام عاشوراي حسيني ، اين ايام را بهترين فرصت براي تبليغ دين مبين اسلام وهدايت مردم وهمچنين آشنايي نسل جوان مسلمان مقيم كشورهاي اروپايي نسبت به هدف وقيام حضرت اباعبدالله الحسين (ع) وياران او براي حفظ دين وجلوگيري ازتحريفها در دين اسلام دانست.

رئيس مركز اسلامي انگليس با تاكيد بر درنظر گرفتن مقتضيات زمان ومكان ، وظيفه مبلغان وخطباي دين براي تقويت ونهادينه وعميق كردن هويت ديني در ژرفاي دل انسانها را تنها با برانگيختن عواطف واحساسات مردم مقدور ندانست بلكه لزوم تبيين درست وهمه جانبه حركت عظيم عاشوراي حسيني را با برهان عقلي مكمل آن برشمرد.

درادامه اين نشست حجت الاسلام كشميري نماينده آيت الله سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق طي سخناني هدف اصلي حركت و قيام اباعبدالله الحسين (ع) را براي زنده نگهداشتن امر به معروف دانست وگفت : اگر امت مسلمان تا كنون اين مجالس عزاي حسيني را برگزار نمي كردند و با اين اهداف آشنا نمي شدند وريشه هاي ديني در آنها تقويت نمي شد، تا به حال اثري از دين باقي نبود . چراكه دشمنان اسلام پي در پي در صدد برنامه ريزي وتوطئه عليه اسلام وملت مسلمان هستند ولي به فضل الهي همه اين توطئه ها عليه خود آنان بكار بسته شده است .

همچنين حجت الاسلام عالمي رئيس مجمع اسلامي لندن طي بياناتي وظيفه مبلغان را دراين ايام براي آشنايي مسلمانان جهان با توطئه هاي قدرتهاي جهاني عليه اسلام ، بسيار مهم دانست وگفت : همه توطئه هايي كه امروز در فلسطين، عراق، افغانستان، ايران و ديگر كشورهاي مسلمان مي بينيم تنها عليه اين كشورها نيست بلكه عليه اسلام است.

به گزارش "مهر"، حجت الاسلام اراكي از ديگر سخنران اين نشست بود كه ضمن تشكر از رئيس مركز اسلامي انگليس براي برگزاري اين نشست براي هماهنگي هاي بيشتر درامر تبليغ درماه محرم ، با استناد به آيات قرآن در امر تبليغ گفت : اشاره قرآن به اسوه حسنه يعني پيامبر واهل بيت ايشان وتذكر به ايام الله وتعظيم شعائر الهي براي رعايت تقوي ، سه محور كلي واساسي امر تبليغ هستند كه وظيفه خطباي دين است كه به آن توجه داشته باشند و هيچ ايامي نيز از ايام ابا عبدالله الحسين (ع) كه اوج آن فداكاريها وجانبازي ها در صحراي كربلا است ، براي تبليغ مناسبتر نيست.

حجت الاسلام نقوي رئيس مجلس علماي شيعه پاكستاني انگليس ، با اشاره به گفتار پيامبر بزرگوار اسلام كه پروردگارا من حسين (ع) را دوست دارم وهركس كه حسين (ع) را دوست دارد ، او را دوست بدار گفت : هدايت مردم براي آشنايي با حركت وقيام امام حسين (ع) زمينه درست تبليغ براي جلوگيري از انحرافات محتمل در دين است.

به گزارش "مهر"، حجت الاسلام ميلاني آخرين سخنران اين نشست بود كه با اشاره به روايتي از امام صادق (ع) توجه به قشر جوان مقيم دركشورهاي اروپايي را بسيار حائز اهميت دانست و اظهار داشت : ما مبلغين تنها با زبان خود نبايد مردم وبويژه نسل جوان را دعوت به آشنايي با معارف دين اسلام كنيم بلكه با عمل خود نيزبايد دعوت كننده به اصول اسلامي باشيم وبه ويژه دراين ايام نيز قشر جوان را براي شركت درمجالس حسيني ترغيب وتشويق نماييم .

درپايان اين نشست نيز محسن طاهري يكي از مداحان اهل بيت عصمت وطهارت (ع) درآستانه فرارسيدن عاشوراي حسيني به مرثيه سرايي پرداخت وحاضرين درسوگ حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) وياران باوفايش گريستند.

نشست علما، ر وحانيون و رؤساي مراكز اسلامي انگليس روز يكشنبه 9 بهمن ماه در محل مركز اسلامي انگلستان برگزار شد.