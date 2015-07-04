فعالیت ۵۱۷کانون فرهنگی مساجد در همدان/ نشاط محور برنامه های کانون

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه طرح غنی سازی اوقات فراغت کانون های مساجد استان همدان با بیان اینکه هدف کانون های مساجد تبعیت از حدیث پیامبر (ص) در مورد مدارا با مردم است، اظهار داشت: برای موفقیت در کارها و جذب جوانان باید روش مدارا با مردم را در پیش گرفت.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و مبارزه با تهاجم فرهنگی است، عنوان کرد: تهاجم فرهنگی ابعاد مختلف دارد و دشمن راه های مختلفی برای اینکه نسل جوان را با مشکل روبرو کند در پیش گرفته است.

دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان با بیان اینکه شورای فرهنگی، مساجد را به عنوان کانون فعالیت فرهنگی برگزیده است، بیان داشت: ۵۱۷ کانون فرهنتگی هنری مساجد در حال حاضر در استان همدان فعال است.

فیض منش با بیان این موضوع که کانون های مساجد دارای حساب جداگانه هستند، افزود: اعتبارت به طور مجزا به حساب کانون فرهنگی هنری مساجد در نقاط مختلف استان واریز می شود.

وی چهار اصل را در برنامه ریزی برنامه های کانون ها مهم برشمرد و گفت: تربیت متعالی انسانی، محور بودن مساجد، کارکردهای مختلف مساجد و اصل کارآمد سازی فعالیت ها از جمله اصول در نظر گرفته شده در برنامه ها است.

دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان از سطح بندی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان خبر داد و گفت: کانون ها به سطح یک و دو و سه تقسیم بندی می شوند.

فیض منش در ادامه افزود: کانون های سطح یک مبلغ یک میلیون تومان اعتبار و کانون سطح دو ۷۰۰ هزار تومان و کانون سطح سه ۴۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت می کنند.

سطح بندی کانون ها بر اساس میزان فعالیت ها و از طرفی تعداد اعضای فعال در کانون ها انجام می شود

وی در ادامه سخنانش گفت: سطح بندی کانون ها بر اساس میزان فعالیت ها و از طرفی تعداد اعضای فعال در کانون ها انجام می شود.

دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان با بیان اینکه طرح قرآنی بشری و طرح فرهنگی هنری در کانون ها برگزار می شود، بیان داشت: کانون ها می توانند با ارائه طرح های خاص در صورت تائید طرح از اعتبارات آن بهره مند شوند.

فیض منش با تاکید بر اینکه تم برنامه های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان باید شاد و نشاط آور باشد، بیان کرد: هر اندازه که رویکرد برنامه های فرهنگی در کانون ها نشاط اور باشد در جذب جوانان موفق تر خواهیم بود.

وی از افزایش تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان خبر داد و گفت: در سال جاری تعداد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان به ۶۰۰ کانون افزایش می یابد.

دبیرکانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان برگزاری جشنواره سرود را از دیگر برنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار جشنواره کشوری سرود در استان برگزار خواهد شد.

فیض منش برون سپاری فعالیت ها را از سیاست های دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد استان همدان عنوان کرد و گفت: در سال جاری ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار به حساب کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان واریز شده است.

اداره ارشاد همدان احیا فرهنگ و هنر در حوزه سینما و مطبوعات و تشکل های فرهنگی را در برنامه خود قرار داده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه اداره ارشاد همدان احیا فرهنگ و هنر در حوزه سینما و مطبوعات و تشکل های فرهنگی را در برنامه خود قرار داده است، عنوان کرد: نزدیک به ۶۰۰ مرکز شامل کانون های فرهنگی، انجمن های سیمایی و مطبوعات استانی در همدان فعال است.

فاضل عبادی ادامه داد: ۵۱۷ کانون فرهنگی مساجد، ۲۰۸ کتابخانه مساجد و ۸۳۰ مرکز تلاوت نور و یکصد انجمن هنری و تشکل از جمله مراکز فرهنگی استان همدان است.

وی از فعالیت ۳۰۰ موسسه قرآن و عترت در استان همدان خبر داد و گفت: بیش از ۳۵۰ محفل انس با قران در استان فعالیت می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه سخنانش سیاست اداره ارشاد استان را توجه به کارهای عمیق و اثر گذار عنوان کرد و ادامه داد: تقویت نهاد خانواده و ایجاد زمینه مشارکت مردمی برای رشد فکری کودکان و نوجوانان مهم است.

عبادی برگزاری همایش های مختلف در استان را از جمله فعالیت های فرهنگی عنوان کرد و گفت: همایش عقلانیت در حکمت سینوی و مصلح بیدارگر در سال گذشته و برگزاری همایش میر سید علی همدانی در سال جاری از جمله برنامه ها است.