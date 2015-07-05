به گزارش خبرنگار مهر، هجده روز از ماه مبارک رمضان گذشت و امشب وعده دیدارمان فرا رسیده است. هر آنچه در همه شبهای سال انجام دادیم، گذشت؛ امشب زمان جبران است.
دست نیاز و تضرع به درگاه پروردگار دراز میکنیم و از درگاه خداوند آمرزش میطلبیم بر آنچه از سر غفلت انجام دادهایم و با دلی پر از امید به فردایی بهتر، خویش را برای تزکیه نفس آماده میکنیم.
در طول سال، ساعات، روزها، شبها و ماهها اساساً زمانهای متفاوتی وجود دارد؛ اما در میان همگی این زمانها، بعضی به واسطه عنایت و توجه خداوند و اثراتی که بر این زمانها مقرر شده یا اتفاقاتی که در آنها روی داده یا میدهد، دارای اهمیت، شرافت و عظمت ویژهای هستند.
یکی از این زمانها شب قدر است. در آیین اسلام، این شب با ارزشترین و برترین شب در طول سال و شب نزول ملائکه و رحمت الهی است.
اهمیت این شب تا حدی است که نه تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم در مورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سورهای مستقل نیز به این نام و در رابطه با شب قدر در قرآن کریم وجود دارد و به خوبی میتوان نتیجه گرفت که شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد و قرآن در این شب و در نتیجه در ماه رمضان نازل شده است.
اساساً قدر به معنای اندازهگذاری است و ظاهراً منظور قرآن کریم از گذاردن نام قدر بر این شب پرعظمت، تعیین و مشخص کردن جزئیات امور مربوط به تمامی مخلوقات در آن هست.
به بیان روشنتر در این شب، حوادث و اتفاقات مانند مرگ و زندگی، سعادت و شقاوت، رزق و روزی و ... برای انسانها و حوادث طبیعی جاری شدن سیل، وقوع زمین لرزه و ... در رابطه با سایر کائنات معین و مشخص میشود.
شب قدر در میان همه مسلمانان امر ثابتی است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روایات شیعه شبهای نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم شبهای قدر معرفی شده است.
حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم با بیان اینکه در سوره دخان هم به شب قدر اشاره شده، ادامه داد: از تعبیرات سوره قدر فهمیده میشود که شب قدر در هر سال رخ میدهد و در میان همه مسلمانان این امر ثابتی است که شب قدر، شب نزول ملائکه و رحمت الهی است.
وی تصریح کرد: برخی از عالمان شیعه مانند میرزا جواد آقا ملکی تبریزی نظرشان این است که شب قدر حقیقتی است که مقداری از این حقیقت در شب نیمه شعبان، مقداری در شب نوزدهم، مقداری در شب بیست و یکم، مقداری در شب بیست و سوم و مقداری در شب بیست و هفتم واقع شده که این مطلب از روایات هم قابل استفاده است.
در شب قدر امور مهم تقدیر میشود
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: شب قدر حقیقتی است که در شبهای مختلف سطحی و مرتبهای از آن واقع میشود؛ و این شب، شب آمرزش گناهان و تعیین سرنوشت یکساله است.
وی با بیان اینکه شب قدر شب نزول قرآن است، پس شب نزول ملائکه و رحمت الهی است، گفت: از آیات قرآن و روایات استنباط میشود که در شب قدر هر امر مهمی تقدیر و در میان مردم منتشر میشود.
حجت الاسلام یزدانی مقدم با اشاره به اینکه قرار بود بر قوم حضرت یونس عذاب نازل شود اما دگرگون شد و عذاب بر آن قوم نازل نشد، اضافه کرد: از برخی آیات و روایات فهمیده میشود که تقدیر الهی سطوح مختلفی دارد و اینطور نیست که تقدیر واحد و ثابتی باشد.
وی با بیان اینکه توبه، استغفار و اعمال خیر تقدیرات جدیدی را برای انسانها مقدر میکند، ابراز کرد: عبادات زیادی در کتاب مفاتیح الجنان و دیگر کتابهای دعا برای شب قدر آمده و اگر انسان توفیق درک عبادت این شبها را داشته باشد بسیار ارزشمند است.
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