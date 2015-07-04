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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۰:۴۴

ده ها کشته در حمله انتحاری بوکو حرام به شمال شرق نیجریه

ده ها کشته در حمله انتحاری بوکو حرام به شمال شرق نیجریه

دهها غیر نظامی بر اثر انفجار مواد منفجره چند عامل انتحاری در یکی از شهرهای شمال شرقی نیجریه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حمله انتحاری عوامل بوکو حرام در یکی از شهرهای شمال شرقی نیجریه ده ها کشته بر جا گذاشت.
بر این اساس ۶ عامل انتحاری گروه تروریستی بوکو حرام روز شنبه در منطقه «زابارماری» واقع در ۱۰ کیلومتری شهر مایدوگوری بمب های همراه خود را منفجر کردند که بر اثر آن دهها نفر از مردم کشته شدند.
این انفجارها یک روز پس از آن انجام شد که بوکو حرام به حومه شهر مایدوگوری حمله ور شده بود.

کد مطلب 2851486

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