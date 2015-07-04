وزیر ورزش و جوانان به سالن آزادی آمد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب رقابت های لیگ جهانی به مصاف هم رفته اند که دو تیم در گیم اول و دوم یک بر یک مساوی هستند.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان از اواسط گیم دوم وارد سالن شد و در جایگاه ویژه قرار گرفت.