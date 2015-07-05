نادر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته آلیش در سال ۸۶ از فدراسیون ورزش‌های همگانی جدا و با درخواست فدراسیون کشتی به عنوان رشته‌ای سنتی و رزمی به این فدراسیون منتقل شد.

دبیر هیئت کشتی شهرستان کرمانشاه در تشریح نحوه فعالیت در این رشته رزمی افزود: حضور بانون برای فعالیت در رشته آلیش بلامانع است و هم اکنون کمربند خانم و آقا برای این رشته تعریف شده است.

وی ناهید فلاحی را نخستین کرمانشاهی مطرح در کشتی آلیش در سطح کشور نام برد و گفت: این بانوی قهرمان هم اکنون به عنوان مربی توانمند آلیش در استان مشغول به کار است و چند ماه گذشته نیز تیمی نوپا جهت شرکت مسابقات قهرمانی کشور عازم بندر گز کرد که خوشبختانه با دست پر بازگشتند.

نجفی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ ممنوعیتی برای حضور بانوان در این رشته نو در استان وجود ندارد، گفت: به دلیل عدم تبلغیات مناسب هنوز آنگونه که باید استقبال چشمگیری از این ورزش میان بانوان ندیدیم که امیدواریم با بهتر شدن اوضاع، پیشرفت‌های بیشتری در عرصه کشتی و نیز رشته آلیش به عنوان ورزشی مورد هدف برای مدال‌ آوری شاهد باشیم.

وی مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) و جانبازان را محل برگزاری تمرینات کشتی آلیش برای بانوان کرمانشاهی ذکر کرد و گفت: لباس فرم این ورزش در گذشته به صورت رنگ سفید یکدست بود اما اکنون تیشرت با شلوار در دو رنگ آبی و قرمز تعریف شده است.

دبیر هیئت کشتی شهرستان کرمانشاه استفاده از کمربند را امری الزامی برای ورزشکاران در اجرای فن یاد کرد و گفت: آلیش ورزشی رزمی است و به عنوان حرفه‌ ای مدال‌ آور به آن امید داریم.