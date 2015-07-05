کرمانشاه میزبان جشنواره زیبایی اسب کرد و عرب خواهد بود

امیر فرجام فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جشنواره زیبایی اسب های کرد و عرب با حضور اسب داران این نژادهای اصیل از چهارم شهریور ماه امسال به مدت دو روز در کرمانشاه برگزار میشود و در صورت عدم تقارن با مسابقات فوتبال این جشنواره در استادیوم ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت سواریکاری شهرستان کرمانشاه هدف از برگزاری این جشنواره را فراهم کردن زمینه گرایش تمام اقشار و به ویژه جوانان به ورزش سوارکاری عنوان کرد و افزود: متاسفانه در سالهای اخیر گرایش به پرورش اسب جای سوارکاری را گرفته و هیچکس وسط میدان نیست.
فرجام فر سوارکاری را ورزشی همگانی و نیازمند توجه جدی فدراسیون دانست و گفت: پرش با اسب به عنوان رشته ای موفق و دارای پتانسیل بالا در کرمانشاه تنها رشته ای است که از آن امید کسب مدال در المپیک میرود و جا دارد بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی هزینه های سرسام آور تهیه علوفه برای اسبها را از مشکلات اسب داران یاد کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ باشگاه سوارکاری به صورت غیر رسمی در استان وجود دارد اما باشگاه فرجامفر تنها باشگاه فعال در این زمینه است.
فرجامفر در ادامه بیان کرد: اسبهای کرد، دره شوری، کاسپین خزر، عرب خوزستان و اسب ترکمن نژادهای اسب اصیل ایرانی به شمار میآیند که امید داریم با ثبت هویت اسب کرد و شناسنامه دار شدنش به موفقیتهای بیش از پیش دست یابیم.
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