پس از پیروزی در مسابقات گرندپریکس از مدعیان المپیک ریو خواهم شد

مسعود حجی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به بروز اتفاقات تاسفبار سالهای اخیر در خاورمیانه، المپیک ۲۰۱۶ برزیل از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و حضور هر ورزشکار در این عرصه پیام صلح و دوستی برای ملتها در بردارد.
حجیزواره شرط لازم برای ورود به المپیک ریو را کسب امتیاز تعریف شده در قوانین تکواندو دانست و افزود: تا آن زمان باید در عرصههای مختلف امتیاز کسب کنم و به عبارتی پیروزی در هر مسابقه جهانی ۱۴۰ امتیاز و هر مسابقه جایزه بزرگ برایم ۴۰ امتیاز به دنبال دارد.
وی حضور چندین سالهاش در تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین افتخار ورزشی خود بیان کرد و گفت: اگر در مسابقات گرندپریکس جزو ۶ نفر برتر باشم مستقیم به المپیک ریو اعزام خواهم شد.
این قهرمان مسابقات تکواندو آسیایی ۲۰۱۴ مدیریت مجتبی جوهری در عرصه ورزش استان کرمانشاه را امری ارزشمند تلقی کرد و گفت: آقای جوهری حرکت تازهای در عرصه قهرمانی ایجاد کرده اما همکاری شورای شهر و شهرداری برای پیشبرد اهداف ورزشی و رسیدن به ایدهآل در استان بسیار ضروری است.
حجیزواره نبود اسپانسر را مهمترین دلیل محرومیت ورزشکاران کرمانشاهی از حضور در عرصه لیگها به عنوان بالاترین سطح رقابت ورزشی در کشور دانست و گفت: با این همه جوان مشتاق و علاقهمند حق و انصاف نیست که در حاشیه قرار گیرند.
وی سرمایهگذاری در ورزش را یکی از منابع بسیار مهم و نتیجهبخش بر درآمدزایی و پیشرفت اقتصادی در کشور و به ویژه استان کرمانشاه ذکر کرد و گفت: لازم است که جوانان در کنار تحصیل به ورزش روی آورند و از تجربیات قهرمانان استفاده کنند.
حجیزواره خواستار اتحاد و همدلی مدیران کل استان کرمانشاه برای ایجاد تغییر و تحول در عرصه ورزش شهر شد و افزود: برای رسیدن به هدف مطلوب یک دست صدا ندارد همچنانکه هماهنگی مسئولان ارشد استان برای مسابقات جام تختی سبب انعکاس گسترده و باشکوه این مسابقات در جهان شد.
نخستین مرحله مسابقات گرندپریکس از چهاردهم تا شانزدهم آگوست در مسکو برگزار خواهد شد و هفدهم تا بیست و یکم سپتامبر نیز روسیه میزبان رقابت های بینالمللی آزاد تکواندو خواهد بود.
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