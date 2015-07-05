وقوع قتل در کرمانشاه ۳۱ درصد افزایش یافت

سرهنگ برزو محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با راه‌ اندازی قرارگاه‌ های مختلف و هدفمند کردن گشت‌ های پلیس و نیز افزایش تعاملات با ادارات در سطح استان کرمانشاه از ابتدای سال تاکنون کاهش چشمگیری در وقوع جرم شاهد بودیم.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه آمار وقوع جرم در ماه رمضان تفاوت چندانی با دیگر برهه‌ ها نداشته، افزود: در سه ماهه نخست امسال وقوع سرقت با کاهش ۸ درصدی به ثبت رسید و در انواع سرقت از جمله دستبرد به مغازه‌ داران در این استان با ۵ درصد کاهش مواجه بودیم.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون هیچ مورد سرقت از جواهرفروشی‌ ها در استان کرمامشاه گزارش نشده است، گفت: متاسفانه در سرقت از منازل با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بودیم که لزوم هوشیاری شهروندان و توجه به رعایت مسائل ایمنی در حفاظت از منازل توصیه پلیس است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۳۱ درصدی وقوع قتل در این استان از ابتدای سال تاکنون بیان کرد: بیشترین علل وقوع قتل‌ ها در زمینه مسائل ناموسی و خانوادگی گزارش شده است.

وی در پایان افزود: از آغاز سال با کاهش ۳۷ درصدی سرقت موتورسیکلت و کاهش ۴ درصدی سرقت اتومبیل مواجه بودیم و در سرقت از نوع کیف‌ قاپی نیز ۴۰ درصد کاهش داشتیم.