خیران سه میلیارد ریال به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهربان معاون اداری و مالی ستاد دیه کشور شنبه‌ شب در جشن گلریزان آزادسازی زندانیان خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سال ۹۳ در کشور ۱۸۳ جشن گلریزان برگزارشد، اظهار کرد: خیران در این جشن‌ها ۳۲ میلیارد تومان به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند.

وی عنوان کرد: همچنین در سال گذشته ۱۲۴ هزار نفر مراجعه به خود پردازها مراجعه داشته‌اند که از این طریق نیز دو میلیارد تومان به حساب ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد واریز شد.

مهربان مجموع کمک‌های مردمی سال گذشته را ۳۵ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: بدهی زندانیان جرائم غیر عمد سال گذشته ۷۲۵ میلیارد تومان بوده است که با وام‌ها و گذشت هایی که از شکات گرفته شده ۴۰۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان پرداخت شد.

۸۱۰۰ زندانی جرائم غیر عمد در کشور نیازمند ۶۵۰ میلیارد تومان کمک

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته هشت هزار و ۴۹۸ زندانی جرائم غیر عمد در کشور آزاد شده‌اند.

مهربان در ادامه با بیان اینکه امسال ۲۵۴ جشن گلریزان در کشور برگزار خواهد شد، عنوان کرد: امسال هشت هزار و ۱۰۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند یاری خیران برای آزادی هستند.

وی بیان کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد امسال نیازمند ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با بیان اینکه با همکاری مددکاران زندان‌ها از گذشت شکات نیز استفاده خواهد شد، افزود: پیش بینی می‌شود ۳۵۰ میلیارد تومان کمک شود تا زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنیم.

معاون اداری و مالی ستاد دیه کشور تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار و ۲۴ نفر در اثر حوادث رانندگی، ۲۲۵ نفر در قالب محکومان دیه حوادث و کارگاهی، چهار هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان محکوم مالی، ۴۵۰ نفر در اثر عدم پرداخت نفقه و یک هزار و ۸۳۱ نفر نیز در اثر عجز در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند.

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی نیازمند ۶۰ میلیارد ریال

رئیس ستاد دیه خراسان جنوبی نیز در این مراسم از وجود ۱۰۶ زندانی جرائم غیر عمد در زندان‌های استان خبر داد و افزود: برای آزادی این زندانیان ۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

محمد علی اربابی با اشاره به آزادی ۸۶ زندانی جرائم غیرعمد استان در سال گذشته بیان کرد: بدهی این زندانیان ۵۷ میلیارد ریال بوده که ۳۶ میلیارد ریال آن از شاکیان رضایت اخذ شد.

وی تصریح کرد: در جشن گلریزان سال گذشته خیران خراسان جنوبی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کردند.