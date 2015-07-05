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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

حجت‌الاسلام اسدی‌نسب:

متون قرآنی مهدکودک تا دانشگاه توسط حوزویان تدوین شود

متون قرآنی مهدکودک تا دانشگاه توسط حوزویان تدوین شود

مدیرگروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خواستار تدوین متون قرآنی مهدکودک تا دانشگاه توسط حوزویان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌‌الاسلام محمدعلی اسدی‌نسب شامگاه شنبه در هم اندیشی اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم اظهار کرد: در ارتباط با ترویج معانی و تفسیر و آموزه‌های قرآنی روش‌های گوناگونی وجود دارد اما تجاربی که از کشورهای مختلف داشتیم، بهترین روش این است که همه اقشار را در بر بگیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به کمبود امکانات روحانیون، اجرای این طرح‌ها امکان پذیر نیست، مگر اینکه از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده شود.

مدیرگروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: مرکز مدیریت حوزه با آموزش و پرورش جلساتی داشته باشد و تدوین متون را از مهدکودک تا دانشگاه انجام دهد، یعنی کتاب‌هایی که برای هر قشر و سال تحصیلی توسط حوزویان تدوین و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

حجت‌الاسلام اسدی نسب معتقد است که کتاب‌هایی که در حال حاضر پیرامون ترویج و تفسیر قرآن کریم در مدارس وجود دارد، فایده‌ای ندارد.

 

کد مطلب 2851515

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