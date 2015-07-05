متون قرآنی مهدکودک تا دانشگاه توسط حوزویان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌‌الاسلام محمدعلی اسدی‌نسب شامگاه شنبه در هم اندیشی اعضای انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم اظهار کرد: در ارتباط با ترویج معانی و تفسیر و آموزه‌های قرآنی روش‌های گوناگونی وجود دارد اما تجاربی که از کشورهای مختلف داشتیم، بهترین روش این است که همه اقشار را در بر بگیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به کمبود امکانات روحانیون، اجرای این طرح‌ها امکان پذیر نیست، مگر اینکه از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده شود.

مدیرگروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: مرکز مدیریت حوزه با آموزش و پرورش جلساتی داشته باشد و تدوین متون را از مهدکودک تا دانشگاه انجام دهد، یعنی کتاب‌هایی که برای هر قشر و سال تحصیلی توسط حوزویان تدوین و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

حجت‌الاسلام اسدی نسب معتقد است که کتاب‌هایی که در حال حاضر پیرامون ترویج و تفسیر قرآن کریم در مدارس وجود دارد، فایده‌ای ندارد.